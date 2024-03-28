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Haberler > Sağlık > 50 yaş altında kanser alarmı! 30 yılda yüzde 79 arttı

50 yaş altında kanser alarmı! 30 yılda yüzde 79 arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
50 yaş altında kanser alarmı! 30 yılda yüzde 79 arttı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galler Prensesi Kate Middleton geçen hafta kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kate’in kanser açıklamasının ardından 50 yaş altında görülen kanser vakalarındaki artış yeniden gündeme geldi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bir araştırma, erken yaşta kansere yakalanma oranlarının 1990 ile 2019 yılları arasında dünya genelinde yüzde 79 arttığını ortaya koydu. Uzmanlar genç yaşlarda kanser vakalarının 2030 yılına kadar yüzde 31 artacağını tahmin ediyor.

TÜRKİYE EN FAZLA GENÇ YAŞTA KANSERİN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER ARASINDA

Birmingham Üniversitesinden Prof. Dr. Andrew Beggs kanser vakalarındaki artışın sebebi için “Kapsamlı araştırmalara rağmen keşfedemediğimiz, bilinmeyen bir çevresel faktör olabilir” ifadelerini kullandı. Onkolog Dr. Shivan Sivakumar da, durumu “salgın” olarak nitelendirdi. Avustralya yüzde 135 ile dünyada en fazla 50 yaş altı kanser vakasının görüldüğü ülke oldu. Türkiye ise yüzde 66’lık oranla en fazla genç yaşta kanserin görüldüğü ülkeler arasında yer aldı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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