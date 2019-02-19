Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Diyarbakırlı Sırma ailesi bir buçuk yaşındaki kızları Yâren’in tepkilerinde bir gariplik olduğunu fark etti. Sağlığı yerindeydi ama konuşmuyordu. Hemen doktora götürdüler ve yapılan testte Yâren’in hiç duymadığı ortaya çıktı.

ARTIK ANNE DİYEBİLECEK

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatla, biyonik kulağın (koklear implant) bir parçası, iki buçuk yaşındaki Sırma’nın iç kulağına konuldu. Bir ay sonra ses alıcısı, kablo ve mikrofondan oluşan dış parça da kulak arkasına yerleştirildi. Ardından seslerin iç kulaktan beyne iletimi başlatıldı. Doktor amcaları Yâren’in kulağına önce çok hafif tonda ses gönderdi. Daha önce sesle hiç tanışmamış olan Yâren’in ilk tepkisi ağlamak oldu. Sonra yavaş yavaş kulağı alışan Yâren ilk defa annesinin sesini duydu...

Yâren’in annesi Sibel Sırma bin buçuk yaşına kadar Yâren’in duymadığını anlamadıklarını belirterek “Testten sonrasında duymadığını öğrendik. Daha sonra ameliyat oldu. İlk duyduğunda korktu, sonra sakinleşti. Cihazı sahiplendi. Bana bile dokundurtmuyor. Sürekli eli kulağında söylediklerimizi dinliyor. Bana ‘anne’ diyeceği günü iple çekiyorum. O gün dünyalar benim olacak” diye duygularını anlattı. Ailelerin yeni doğmuş bebeklerine mutlaka işitme testi yaptırması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ferit Akıl, beynin bir gelişim süreci olduğunu belirterek “Altı yaşından sonra ses gitse de çocuğun onu anlaması çok zor olur. Onun için erken dönemde yapılacak ameliyatla çocuğun seslere alışması ve bunu konuşmaya dönüştürmesi gerekir” dedi.