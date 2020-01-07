Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de grip vakalarının ocak ayından itibaren arttığı, martta ise düşüşe geçtiği bildirildi. Vatandaşların bu artıştan endişe etmemesi, risk grubunda bulunanların ise tedbirli olması gerektiği kaydedilen açıklamada Türkiye’de hâlâ influenza A (H1N1) ve influenza B virüslerinin dolaştığı ifade edildi.

OLAĞANÜSTÜ DURUM YOK

Geçtiğimiz yıllarda “Domuz Gribi” olarak adlandırılan H1N1 virüsünün, artık mevsimsel grip ajanları arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada “Kasım ve aralık aylarında acil servislere başvurular, geçen senenin aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 10 arttı. Grip ve benzeri üst solunum yolu hastalıklarında vatandaşlarımızın öncelikle acil servislere değil aile hekimine gitmesi gerekir” denildi.