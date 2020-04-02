Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Uygulamaya eklenen yapay zekâ tabanlı geliştirme sayesinde çocuklar, yüz ifadelerinin hangi duyguyu gösterdiğini anlık taklit ve tekrar yoluyla daha rahat öğrenecek.

DUYGU EĞİTİMİ VERECEK

Turkcell’in, otizmli çocukların eğitimine katkı için ‘Engel Tanımayanlar’ çatısı altında Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile 2019’da başlattığı İçimdeki Hazine Projesi’ne eklenen yeni özellik çocuklara duygu eğitimi verecek. İçimdeki Hazine uygulaması, otizmli çocukların karşılaştığı en önemli problemlerden biri olan karşısındaki kişinin yüz yüze ifadesinden duygularını anlama zorluğu konusundaki eğitime katkıda bulunuyor. Uygulamaya eklenen yapay zekâ programı sayesinde otizmli çocuklar, ekranda gördükleri duyguları cihazlarının ön kamerası aracılığıyla, kendilerini de görerek taklit etme imkânı bulacak. Yenilik sayesinde otizmli çocuklar, yapay zeka yüz tanıma programı ve uygulama içi yönlendirmelerle duyguları daha kolay öğrenebilecekler. Eklenti önce Android, ardından iOS işletim sistemli cihazlara gelen güncellemenin ardından kullanılabilecek.

Çocuk psikologları ve eğitmenlerin geliştirdiği İçimdeki Hazine uygulaması aileler ve öğretmenlere de çocukların gelişimini takip edebilecekleri anlık raporlar ve bilgilendirici içerikler sunuyor.