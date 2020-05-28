Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigara dumanından koronavirüs bulaşma riski olduğunu söyleyen Aile Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Dilek Toprak “Covid-19 pozitif bir kişinin sigara soluduktan sonra kuvvetli üflemesi sonucu damlacık yolu ile koronavirüs bulaştırma riski taşıdığı söylenebilir” dedi. Sigara içenlerin, sigaranın kendi zararlarına ek olarak bir de Covid-19 için artmış zararları ile karşı karşıya olduklarını belirten Prof. Dr. Toprak “Sigara içen kişi pandemi döneminde sadece kendisine değil, çevresine de zarar verir. Sigara içenlerin akciğerlerinde daha fazla salgı birikir ve bu kişiler salgıyı atmak için daha fazla öksürürler. Bu kişi eğer virüs taşıyorsa bu yolla da bulaşma riskinin artmasına sebep olur" dedi.

AKCİĞERDEKİ PROTEİNİ BOZUYOR

Sigaranın akciğeri koruyan ve nefes alabilmesini sağlayan protein ve bağışıklık üzerinde olumsuz etkileri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Toprak, akciğerlerin uzun süre dumana maruz bırakılması nedeniyle kapasitesinin azaldığını belirterek " Sigara içen kişilerin akciğerlerinde biriken salgı, normalden daha koyu kıvamlıdır, bu da hava yollarının daha kolay tıkanmasına yol açar ve enfeksiyona zemin hazırlar” diye anlattı.

TİRYAKİLER KÖTÜ ETKİLENİYOR

Prof. Dr. Toprak “Mart 2020'de Tobacco Induced Diseases'de yayımlanan ve beş büyük araştırmayı kapsayan bir sistematik derlemede, sigara içenlerde Covid-19 sebebiyle ağır semptomlar gösterme riskinin 1,45 kat arttığı, içmeyenlere göre 2,4 kat daha fazla yoğun bakıma yatırıldığı, solunum cihazına bağlandığı veya hayatını kaybettiği belirlenmiş” diye konuştu. AA