Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Mehmet ve Semra Eren çifti 16 Şubat’ta beşinci bebekleri Yahya’yı kucağına aldı. Ancak Yahya soluk almakta güçlük çekiyordu. Hemen yoğun bakıma alındı. Detaylı muayenesinde, nadir görülen bir akciğer hastalığı ile dünyaya geldiği anlaşıldı. Yahya bebeğin aldığı nefes sadece sol akciğerine gidiyor ancak çıkamıyordu. Sol akciğeri âdeta bir balon gibi şişiyor ve başta kalp olmak üzere diğer organlarına zarar veriyordu. Diğer akciğerine yeterli hava gitmediği için akciğer dokusu yavaş yavaş sönüyordu. Yahya Bebek 35 gün yoğun bakımdan çıkamadı. Tek çare ameliyattı. Ancak hem Çorlu’da bu ameliyatı yapabilecek bir ekip yoktu hem de virüs yüzünden aciller dışındaki ameliyatlar durdurulmuştu. Aile bu ameliyatı yapabilecek cerrah araştırdı. Sonunda Şişli Kolan Hastanesi Göğüs Cerrahisii Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan’a ulaştı. Yahya bebek, özel izinle İstanbul’a getirildi ve acil ameliyata girdi. Koronavirüs ortamında, henüz 35 günlük bir bebek olan Yahya’nın Covid-19’un hedef organı olan akciğerlerinden biri alındı. İki saat süren bir operasyonun ardından nefes almaya başlayan Yahya bebek şu anda son derece sağlıklı ve üç ayını doldurdu.

Bebeklerin rengi mavi-mora döner

Yenidoğanlarda görülen Konjenital Lober Amfizem KLA hastalığında havanın akciğere girdiğini ancak çıkamadığını söyleyen Doç. Dr. Özkan Demirhanl “Bunun sonucunda akciğerin bir alnında hava fazla birikir ve göğüs duvarı çapı artar. Hava dolu şişkin akciğer lobuna ve komşu akciğer dokusuna hava girmediği için akciğer dokusu söner bu da yetersiz oksijen alımına sebep olur. Bebeklerin rengi mavi-mora doğru değişir. Ayrıca hava yolunun kıkırdakları iyi gelişmediği için hava yolu elastik hâlini kaybeder ve kapanır. Bu yüzden bebekler solunum zorluğu yaşar ve sık nefes alıp vermeye başlarlar. Hastaların yüzde 50'si doğumdan sonraki ilk dört haftada belirti verir. Erken müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilir” dedi.