Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs pandemisi sırasında egzama şikâyetinin aşırı derecede arttığını söyleyen dermatoloji uzmanı Burak Sezen “Virüsten korunmak için ellerimizi daha fazla yıkıyoruz; deterjan ve çamaşır suyu gibi kimyasal maddeleri daha fazla kullanıyoruz. Bu da deri yapısının bozulmasına, egzama gelişmesine sebep oluyor” dedi. Elleri korumak için kullanılan eldivenlerin de egzamaya sebep olabileceğini hatırlatan Sezen “İçine su kaçan ya da terlemeye sebep olan eldivenler cildi tahriş ediyor. Bunu engellemek için iç yapısı pamuk olan eldivenleri tercih edin ya da içine pamuktan başka bir eldiven giyin” diye anlattı.