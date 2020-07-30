Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SORU: Merhaba, 10 haftalık hamileyim. Doktor su içmemi söyledi ama bulantılarım yüzünden yeteri kadar içemiyorum. Bebeğimin susuz kalmasından korkuyorum. Ne yapmalıyım?



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. F. Zilal Hocagil

CEVAP: Yeteri kadar su içmemek maalesef millet olarak bizim büyük problemimiz. Su tüketmek yerine çay kahve, komposto tüketmeyi seven bir milletiz. Ancak su tüketimi hem sağlıklı kişiler hem de gebeler için çok önemli. Gebe olsun ya da olmasın kişilerin vücut ağırlığının her 25 kilosunun karşılığında 1 litre su tüketmesi gerekir. Yani siz 50 kilo ile gebe kaldıysanız günde ortalama 2 litre su tüketmeniz gerekir. Ancak anne adayları özellikle ilk 12 hafta içinde bulantı şikâyetleri yüzünden pek su tüketemezler. Böyle durumda önerimiz, içecekleri suyun içine geceden sevdikleri bir meyveyi yıkayıp doğrayıp sabaha kadar bekletmeleri. Bu limon, çilek, elma ya da tarçın karanfil olabilir. Böylece meyvenin tadı kokusu suya geçer ve suyun kokusunu alır. Ancak burada özellikle dikkat edilmesi gereken kan sulandırıcı özelliği olan besinleri aşırı tüketmemeleri. Mesela maydanoz, dereotu gibi yiyeceklerin kan sulandırıcı özelliği vardır. Salataya doğranan kadar birkaç dal maydanozun zararı olmaz ama fazlasından kaçınmak gerekir. Yine bu mevsimde kiraz çok var. Kirazın da kan sulandırıcı özelliği olduğu için anne adaylarının ilk 12 hafta bir porsiyonda 10-12 adetten fazlasını yememesini tavsiye ederiz.



Ameliyattan sonra ağrım geçmedi

SORU: Merhaba 32 yaşındayım. 1 ay önce karpal tünel ameliyatı oldum. Doktorum fizik tedavi vermedi. Başparmağımdaki ve elimin üzerindeki ağrı geçmedi, ne yapabilirim?



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Kartal tünel ameliyatlarından sonra fizik tedavi gerekmez. Fakat ameliyata rağmen elinizde aynı ağrı ve uyuşukluk devam ediyorsa bu normal bir durum değil. Ancak ne olduğunu anlamak ve ayırıcı tanı için tekrar bir muayene gerekir. Bunun için yeniden bir hekime başvurmanızı tavsiye ederim.



Tavuk karasına genetik müdahale umudu

SORU: Merhaba hocam. Benim oğlum 18 yaşına girdi. Görme problemi vardı. Tavuk karası olduğunu anladık. Bunun çaresi var mı?



Göz Hastalıkları-Retina Uzmanı Opr. Dr. Çolpan Ovalı

CEVAP: Tavuk karası kalıtsal bir göz hastalığıdır. Akraba evliliği hastalığın sık görülmesinde önemli bir etkendir. Hastalık genellikle çocukluk döneminde belirti vermeye başlar. Etkilenen bireyler özellikle karanlıkta az görme ve görme alanında daralma gibi şikâyetler yaşarlar. Herkesin hastalıktan etkilenme düzeyi farklıdır. Günümüzde hastalığın tedavisine yönelik yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Günlük yüksek doz A vitamini alımının hastalığın seyrini yavaşlatmakta faydalı olduğu düşünülmektedir. Yapay retina implantları üzerinde denemeler yapılmakta olup özellikle Argus II protezi sınırlı sayıda hastada denenmiş, ışık ve hareket algısında artış sağlamıştır. Gen tedavisi de umut vaat eden tedaviler arasındadır ancak henüz laboratuvar çalışmaları yapılmakta olup klinik kullanıma sunulmamıştır.



