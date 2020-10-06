Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyetisyen Eray Albayrak, yaptığı açıklamada, önümüz kış mevsimi ve bu mevsimde eksikliğine veya yetersizliğine sık rastlanan vitaminlerden birinin D vitamini olduğunu belirterek, "Kan 25(OH) D seviyesinin 30-35 ng/ml’den düşük olması yetersizlik sınırları içerisine girmektedir. 20 ng/ml’nin altında olması ise eksiklik göstergesidir. D vitamininin K2 vitamini ile birlikte alınması oldukça önemlidir. K2 vitamini, kandaki kalsiyumun kemiklerde ve dişlerde birikmesini sağlayarak bu dokuların güçlenmesini sağlar. 1920'lerin başlarında raşitizm salgını sırasında keşfedilmesinden bu yana, D vitamininin kalsiyum, fosfor dengesi üzerindeki fizyolojik etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. D vitamini, vücuttaki kalsiyum dengesinde ve kemik sağlığı ve metabolizmasında önemli rol oynamaktadır. Osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde D vitaminin düzenli kullanılması oldukça önemlidir” açıklamasında bulundu.

Güçlü bağışıklık için D vitamini şart

Pandemi sürecinde D vitamini ve bağışıklık ilişkisine de değinen Uzm. Diyetisyen Eray Albayrak, şöyle devam etti:

“D vitaminini metabolize eden enzimler T hücreleri, B hücreleri, monositler gibi çeşitli bağışıklık hücreleri dahil olmak üzere, birçok hücre tipinde bulunur. Doğuştan gelen bağışıklık hücrelerini desteklemenin yanı sıra, iyi bir bağışıklık sistemini sürdürülebilir kılmakta da D vitamini önemli bir yere sahiptir. D vitamini ve Covid-19 ile ilişkili bilimsel çalışma sonuçlarının karşımıza çıkmaya başladığı şu günlerde, D vitamini seviyesinin yeterli olduğu bireylerde akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma ihtimali düşük bulunmuştur. Akut solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek adına, günlük D vitamini kullanımı oldukça güvenli ve ekonomik bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenen D vitamini seviyeniz yeterli düzeydeyse, özellikle kış aylarında kolay kolay hastalanmazsınız.”

"Obeziteyi de tetikleyebiliyor"

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, D vitamininin kanser gelişimini ve ilerlemesini azaltıcı birçok anti kanser özelliği olduğunu vurgulayan Albayrak, “2019 yılında yapılan bir çalışmada D vitamini takviyesi ile birlikte kansere bağlı ölümlerde yüzde 16’lık bir düşüş saptanmıştır. Aynı zamanda bağışıklık sitemini destekliyor olması, kansere karşı koruyucu olmasında oldukça etkili. Ayrıca birçok deneysel çalışmada, D vitamini takviyesinin Alzheimer hastalığı ile ilişkili biyolojik süreçlere karşı koruyucu olduğunu ve öğrenme-hafıza performansını arttırdığı gösterilmiştir. Yaşlanmayla beraber düşük D vitamini seviyesi bilişsel bozukluk ve demansa neden olabilmektedir. Sinir sisteminin gelişimi ve fonksiyonunda, nörolojik rahatsızlıkların tedavi sürecinde kilit rol oynayan D vitamini seviyenizi, son zamanlarda eğer unutkanlığınız fazla olmaya başladıysa ve öğrenmede güçlük yaşamaya başladıysanız, kontrol ettirmenizde fayda var. D vitaminin kan basıncını dengeleyerek tansiyon probleminden koruyucu etkisi bulunuyor. Bunu paratiroit hormonu ile birlikte gerçekleştiren D vitamini damar sağlığını korumada oldukça büyük öneme sahip. Vücudumuzun pankreas organından salgılanan insülin hormonu seviyesini düzenleyen yine D vitamini. Yapılan çalışmalarda D vitamini seviyesi düşük olan bireylerde insülin direnci gelişme riskinin oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Bozulan glikoz metabolizması D vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor ve diyabete davetiye çıkarıyor olabilir, hatta obeziteyi de tetikleyebiliyor" dedi.