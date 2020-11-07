Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mezuniyet cübbesi giyme hayali kurarken kemoterapi ve ışın tedavisi alan Demir, saçları dökülünce çok üzüldü. Kemoterapi tedavisi aldığı dönemde ortaokul mezuniyet törenine katılamayan Hilal’e arkadaşları “cübbe” sürprizi yaptı. Arkadaşlarının hastane bahçesine getirdiği mezuniyet cübbesini giyen Demir, hayallerini gerçekleştirmek için kararlılıkla yoluna devam ediyor. Başarılarla dolu eğitim hayatının sonunda uçak mühendisi olmak isteyen Demir "Kanser değil, ben güçlüyüm. Bir gün hastalıkla ilgili kontrollerim de tamamen bitecek. Ben de rahatça hayallerime kavuşacağım" dedi.