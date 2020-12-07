İlaç hayvan deneyleri safhasında gelinciklerde kullanıldı. Yapılan araştırmada, koronavirüslü gelinciklere verilen ilaç, 24 saat içinde etkisini gösterip virüsün diğer gelinciklere geçmesini engelledi. Bunun üzerine söz konusu ilaç haziran ayından bu yana 1.800’den fazla insan üzerinde de araştırılmaya başlandı. Ancak sonuçların önümüzdeki mayıs ayına doğru alınabileceği belirtildi. Georgia Üniversitesi’nde araştırmayı yürüten ekip, ilacın insanlar üzerinde de etkili olması durumunda, Covid-19 hastalarının bir gün içinde bulaşıcı olmaktan çıkacağı anlamına geldiğini kaydetti.
Koronaya karşı yeni ilaç umudu
07.12.2020 - 03:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Georgia Üniversitesi’nde hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada, daha önce SARS ve MERS tedavilerinde kullanılan “Molnupiravir” adlı ilacın, virüs bulaşmasını durdurduğu tespit edildi.
Etiketler : Molnupiravir,covid ilacı,koronavirüs,
751501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/751501.aspx
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