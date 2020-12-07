Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlaç hayvan deneyleri safhasında gelinciklerde kullanıldı. Yapılan araştırmada, koronavirüslü gelinciklere verilen ilaç, 24 saat içinde etkisini gösterip virüsün diğer gelinciklere geçmesini engelledi. Bunun üzerine söz konusu ilaç haziran ayından bu yana 1.800’den fazla insan üzerinde de araştırılmaya başlandı. Ancak sonuçların önümüzdeki mayıs ayına doğru alınabileceği belirtildi. Georgia Üniversitesi’nde araştırmayı yürüten ekip, ilacın insanlar üzerinde de etkili olması durumunda, Covid-19 hastalarının bir gün içinde bulaşıcı olmaktan çıkacağı anlamına geldiğini kaydetti.