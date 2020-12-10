Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dişlerini sıkan kişilerde sıklıkla çene, baş, boyun, kulak ağrısı görüldüğünü söyleyen Diş Hekimi Racha Ghazal, “Kulakta çınlama, çene açma kapamada ‘klik’ sesi, sabah ağrılı ve yorgun uyanma da şikâyetler arasında. Ayrıca bu kişilerde alt yüz bölgesinin daha geniş, köşeli bir hâl alması, dişlerde ve dolgularda aşınma ve kırılmalar da gözlenebiliyor” dedi. Pandemi döneminde, diş kırılması şikâyeti ile gelen hastaların çoğunlukta olduğunu belirten Dt. Ghazal, “Bunlar darbe ya da akut travmaya bağlı ön dişlerde değil, çiğneme kuvvetinin daha fazla olduğu arka bölgedeki azı ve küçük azı dişlerinde. Çünkü gece diş sıkarken uygulanan kuvvet, gündüz çiğneme işlemi yapılırken uyguladığımızdan çok daha fazla oluyor” dedi. Diş sıkmanın önüne geçmek için gündüzleri kasların gevşemesine yönelik desteklerden faydalanılabileceğini belirten Dt. Ghazal, “Geceleri ise dişler, çene ve yüz kaslarına yönelik olarak kişiye özel hazırlanan ağız içi plakları, çene kasına botoks uygulamaları ve dişlerin çiğneyici yüzeylerinin düzenlenmesi gibi tedavi yolları denenebilir” diye açıkladı.