Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova'da 2 yıldır meme kanseri tedavisi gören N.E., İstanbul’daki bir özel hastanede tedavi görmeye başladı. Hastaya doktoru tarafından abemasiklib etken maddesi olan Yulareb adlı ilaç reçetelendirildi. N.E., 20 günde bir alınması gereken 8 bin 400 TL değerindeki ilacı, maddi durumunun iyi olmaması sebebiyle SGK tarafından ödenmesi için Yalova İş Mahkemesine dava açtı. Mahkeme, hayati tehlikesi bulunan hastanın hastane raporları doğrultusunda ara kararını açıkladı.

Kararda ilacın sağlık tarafından yararlı ve zaruri olduğu göze alınarak davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmetti. Mahkeme, dava konusu karar kesinleşinceye kadar ilaç ücretinin SGK tarafından karşılanmasına karar verildi. Kararda, dava sonuçlanması halinde haksız çıkacak tarafın ilaç ücretini ödemesi yönünde de ara karar açıklandı. Davacı N.E’nin avukatı Yakup Taşçı, müvekkilinin 2 yıla yakındır 20 günde bir 8 bin 400 lira bedelindeki ilacı kullandığını söyledi.

Bu bedelin hastaya ekonomik açıdan zorluklar çıkardığını kaydeden Taşçı, "Hasta gerek piyasa koşulları, gerekse korona koşulları sebebiyle ilacını alamamaktadır. Yalova İş Mahkemesine başvurarak, ilacı SGK kapsamında tedbiren sigorta tarafından ödenmesini talep etti. Yapmış olduğumuz başvurudan Anayasa’nın 2. maddesi gereği devletimizin sosyal devlet olması ve bunun yanı sıra Anayasa’nın 5. maddesinde belirtildiği gibi sosyal devlet niteliğini anlatarak yaşam hakkı üzerinde açıklamalarda bulunduk. Anayasamızın almış olduğu temel haklar ve hürriyetler kapsamında güvencelerden bir tanesi vatandaşının yaşam hakkıdır. Yapmış olduğumuz başvuruda müvekkilimizin ilaçlarının karşılanması sosyal devlet ilkesi gereğince karşılanması gerektiğini belirttik. Kişinin yaşam hakkının devletin koruma altına almış olmasından kaynaklı olarak bu ilacın sigorta tarafından SGK tarafından ücretsiz bir biçimde karşılanması gerektiğini belirttik” ifadesini kullandı.

İlk taleplerinin reddedildiğini anlatan Taşçı, daha sonra yapmış oldukları açıklamalar üzerine ilacın SGK tarafından ücretsiz bir biçimde karşılanması kararının alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Almış olduğumuz tedbir hakikaten birçok kanser hastası için ciddi anlamda önem arz etmektedir. Bunun tüm kanser hastaları için örnek bir tedbir kararı olduğunu düşünüyorum. Amacımız insanların anayasal haklarının güvence altına alınmasıdır. Bu bağlamda alınan karar anayasanın 17. maddesi gereği yaşam hakkının koruma altına alınmasının örnek bir karardır. Tüm hastalarımıza şifalar diliyorum.”