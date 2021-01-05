Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Türkiye, virüsü yenmek adına Çinli şirket Sinovac’ın ve Alman firma BioNTech’in aşısını temin etmek için anlaşmalar imzaladı ve önemli adımlar attı. Ancak toplum içerisinde hangi aşının daha güvenilir olduğuna yönelik soru işaretleri oluşmaya başladı. Uzmanlar ise aşılar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ve elimizde hangi aşı olursa onu vurulmak gerektiğini söylüyor. Aşılarla hastalığın hiç oluşmamasını sağlayarak toplumu korumanın, hastalığı tedavi etmekten daha önemli olduğu vurgulandı. Aşılama ile toplumun bağışıklık kazanması ve ölümlerin önüne geçmek hedefleniyor. Ayrıca her iki aşının da şu ana kadar gönüllüler üzerinde tespit edilmiş ciddi bir yan etkisi de bulunmuyor. En sık rastlanan yan etkiler arasında iğne yerinde ağrı, baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş yer alıyor. Bu etkilerin ise iki gün içinde sona erdiği gözlemlendi. Öte yandan dünyada aşıya ulaşmak büyük bir önem taşıyor. Türkiye ise öncelikli ülkeler arasına girdi. Hâlâ hiçbir aşıyı temin edemeyen hatta anlaşma imzalamayan ülkeler bulunurken Türkiye iki farklı aşıyı birden ülkeye getirmek için anlaşmaya vardı.