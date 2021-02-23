Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok genetik hastalık gibi adını son dönemde sıkça duyduğumuz Spinal Musküler Atrofi yani kısaca SMA hastalığını da tüp bebek tedavisi çerçevesinde uygulanan Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) yöntemi ile tespit etmenin mümkün olduğunu belirten kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, “SMA hastalığı bakımından taşıyıcı olan çiftler PGT uygulaması sonrası SMA hastalığını taşımadığı tespit edilen embriyoları ile sağlıklı bebek sahibi olabilir” dedi. Gelişen teknoloji sayesinde çiftlerden alınan basit bir kan örneğinde aynı anda yüzlerce genetik hastalığın taranabildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, genetik bozukluğun olması durumunda tüp bebek yoluna başvurulabileceğini söyleyerek “Transfer öncesinde bir embriyo ilgili genetik mutasyon için test edilir. Sadece hastalık yapıcı gen bozuklukları içermeyen sağlam embriyolar seçilerek sağlıklı gebelik elde edilmesi sağlanır” dedi.