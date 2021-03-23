Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Hap gibi yutulabilen ve evde uygulanabilen Oravax aşısı için ilk verilerin olumlu olduğu, yakında klinik denemelere başlanacağı bildirildi. Çığır açan ilaç, İsrail-Amerikan Oramed Pharmaceuticals ve Hindistan merkezli Premas Biotech tarafından geliştiriliyor. İki şirket, Oramed'in oral uygulama teknolojisini Premas'ın aşı uzmanlığıyla birleştirerek Oravax Medical Inc. çatısı altında bir araya geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmanın, oral aşının virüse karşı bağışıklık oluşturan antikorların üretilmesine yardımcı olduğu bildirildi. Umut verici sonuçlar, ilacı iki doz gerektiren diğer aşıların bazılarından potansiyel olarak ayıran tek bir Oravax kapsülü uygulanarak elde edildi. Premas Biotech’in kurucu ortağı Prabuddha Kundu, aşının uygulanmasının vitamin hapı almak gibi olacağını, teknolojinin çalıştığından ve umut verici olduğundan yüzde 100’den fazla emin olduklarını söyledi. Oramed CEO’su Nadav Kidron, Jerusalem Post’a verdiği demeçte, ağızdan alınan ilacın dünya çapında toplu aşılama eylemlerinden kaynaklanan lojistik problemleri ortadan kaldıracağını ve hapın bireyler tarafından evlerinde rahatlıkla kullanılabileceğini söyledi.

SAKLAMASI KOLAY

Hap şeklindeki aşı, buzdolabı hatta oda sıcaklığında saklanabilecek. Bu da kullanımdan önce aşırı derecede soğuk tutulması gereken aşılara göre avantaj olacak. Ayrıca aşının ağızdan uygulanmasının da daha az yan etkiye sebep olacağı iddia edildi. Oravax Medical, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Meksika ve Avrupa dâhil olmak üzere birçok ülkede insan denemeleri yapmak için başvuruda bulunuyor. Çalışmalar temmuzda başlayabilir.