Türkiye Gazetesi

İlaç şirketleri Covid-19’un yeni varyantı Omicron ile savaş için harekete geçti. Geçtiğimiz gün, Moderna CEO’su Stephane Bancel, “Omicron varyantına karşı koruma sağlayan aşı için çalışmalar devam ediyor” demişti.

Bu gelişmenin ardından Pfizer-BioNTech de Omicron’a karşı bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, aşının Mart ayında hazır olacağını söyledi, bu nedenle halen kullanılmakta olan aşılarının dördüncü dozuna ihtiyaç olduğunu sanmadığını da belirtti. Yapılan açıklamada orijinal formül ile birlikte Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni bir formülün bir arada kullanılacağının altı çizildi.

ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Amerikan CNBC kanalına konuşan Bourla, "Dördüncü bir takviyeye gerek var mı bilmiyorum, bunun test edilmesi gerekir" dedi.

Mart ayında aşının tamamlanabileceğini belirten Bourla, “Pfizer, mart ayında ABD’li yetkililerle masaya oturarak bu modifiye edilmiş aşının onayı için görüşebilecek ve pazara sunulabilecek. Üretime başladık” şeklinde konuştu.

İKİ DOZ AŞI OMICRON’A KARŞI ETKİLİ DEĞİL

Bourla, yaptığı açıklamada, iki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz olduğunu belirtti. Bourla, “Üç doz aşı olunması ölüme karşı çok iyi bir koruma sağlıyor ve hastaneye kaldırılacak kadar ağır hasta olunmasına karşı da büyük bir koruma sağlıyor. İki doz aşı Omicron varyantına karşı yeterli değil” dedi. Bourla ayrıca önceki varyantlara göre Omicron varyantını hedeflemenin çok daha zor olduğunun altını çizdi.

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