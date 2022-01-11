Türkiye Gazetesi

Son günlerde Omicron varyantı nedeniyle tüm dünya alarma geçti. Ülkemizde de yeni varyant kaynaklı vakalar hızla yayılmaya devam ederken Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, önemli bilgiler paylaştı.



AŞI OLANLARA İYİ HABER



Omicron’un aşılı kişilerde hafif seyrettiğini belirten Prof. Dr. Özkaya, şunları söyledi:

"Şu ana kadar gözlemlediğimiz hastalardan şunu söyleyebiliriz ki aşı olanlarda Omicron akciğere inmiyor. Bizim gördüğümüz en kötü tablo koronavirüsün akciğer tutulumu ile beraber ciddi akciğer hasarı, yoğun bakıma yatış ve ölümlerdi. Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken aşı olanlardan Omicron akciğerlere inmiyor. Ciddi anlamda aşılamanın devam etmesi ve hastalarımızın özellikle aşılarının tamamlamalarını istiyoruz. Üzerinden 3, 4, 5 ay geçmiş kişilerinin aşısız olduğunu kabul etmek gerekiyor. Virüs değişiyor, virüsle beraber toplum dinamikleri de değişiyor. O yüzden düzenli aşılarımızı yapmamız gerekiyor" diye konuştu.



GRİP GİBİ GEÇİYOR



Koronavirüs aşısı olanlarda Omicron varyantının grip gibi geçtiğini belirten Özkaya sözlerini şöyle noktaladı:

"Artık mevsimsel grip ile Covid birbirine karıştı. Özellikle Omicron varyantının toplumda artması ile beraber grip gibi semptomlarla geliyor ve grip gibi geçiyor. Bunu sadece ve sadece aşı olanlarda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMALARLA DA KANITLANDI

Daha önce yapılan bir araştırmada, Omicron’un akciğerlere Delta ve daha önceki varyantlar kadar zarar vermediği ispatlanmıştı. Çalışmada yeni varyantın akciğerlerden çok boğazı etkilediği açıklanmıştı. University College London’daki viroloji profesörü Deenan Pillay, Omicron’un üst solunum yollarını, yani boğazdaki hücreleri daha fazla enfekte ettiğine dair açıklama yapmıştı. Öte yandan, akciğer dokularını enfekte etme becerisi olan bir virüsün ise potansiyel olarak daha tehlikeli ama daha az bulaşıcı olduğu belirtilmişti.

Belçika’daki Leuven Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada ise benzer sonuçlar ortaya çıktı. Hamsterler üzerinde yapılan çalışmada Omicron’un diğer varyantlara kıyasla akciğerlerde daha düşük viral yüke yol açtığı belirtildi.

Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle akciğeri ağır hasar gören kadın hastaya, eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokuları nakledildi.

Akciğer kanseri tedavisi için umutlandıran haber İnönü Üniversitesinde sitotoksik ve antimikrobiyal aktiviteleri, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından belirlendi ve özellikle akciğer kanseri hücrelerinde etkisinin olduğu görülünce patent başvurusu yapıldı. Aradan geçen süre zarfında yapılan değerlendirme sonucu, Türk Patent Kurumu tarafından ‘Benzimidazol metal komplekslerinin kanser hücrelerine sitotoksik etkisinin ve antimikrobiyal aktivitesinin tespiti’ çalışması incelemeli patenti almaya hak kazandı.