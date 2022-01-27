Türkiye Gazetesi

Günümüzde obezite giderek yayılıyor. Obezitenin altında yatan nedenler incelendiğinde kimyasalların yağ dokusunda birikim yaptığı ve obeziteyi tetiklediği görülüyor. Yapılan bir araştırma da bunu kanıtlıyor ve plastiklerdeki tehlikeleri gözler önüne seriyor.

Norveç'teki çalışmada, sık kullandığımız plastiklerin obeziteye neden olduğu açıklandı. "Environmental Science & Technology" adlı hakemli dergide yer alan çalışma, ucuz olması ve gıdanın raf ömrünü uzatması nedeniyle yaygın olarak kullanılan plastik ambalajların binlerce farklı kimyasal madde içerdiğini ortaya koydu.

YOĞURT KAPLARI, İÇECEK ŞİŞELERİ, MUTFAK SÜNGERLERİ…

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (NTNU) öncülüğünde ve Almanya'daki Goethe Üniversitesi’ nin katkılarıyla oluşturulan bir araştırma grubu, plastiklerin hangi kimyasalları içerdiklerini görmek için aralarında yoğurt kapları, içecek şişeleri ve mutfak süngerleri gibi günlük ürünlerin yer aldığı 34 farklı plastik ürünü inceledi.

Plastik ürünlerin içerdiği 'Bisfenol A' ve 'Flalein' adlı maddeler, gıdaya geçtiği taktirde, kanserojen etkiler de yapıyor.

İNSAN METABOLİZMASINA ZARAR VERİYOR

İncelenen ürünlerde 55 binden fazla farklı kimyasal bileşen bulunurken, bunlardan 629'u tanımlandı.

Tanımlanan maddelerden 11'inin insan metabolizmasına zarar verdiği gözlemlendi.

YAĞ HÜCRESİNİ GELİŞTİRİYOR

Yeni çalışmada incelenen plastik ürünlerin üçte birindeki kimyasalların, yağ hücresi gelişimine katkıda bulunduğun ortaya çıktı.

NTNU Biyoloji Bölümünden Martin Wagner, incelemelerinin, plastik ürünlerin aşırı kilo ve obeziteye neden olabilecek maddeler içerdiğini gösterdiğini aktardı.

Dünyada yaklaşık 2 milyar insan aşırı kilo sorunu yaşarken, bunların yaklaşık 650 milyonu obezite kategorisine giriyor.

İnsan beyni küçülüyor! Nedeni ise obezite ABD’li bilim adamlarından dikkat çeken araştırma. Bilim adamları ölen kişilerin otopsi verilerini kullanarak modern insan beyninin kütlesi son 50 bin yılda yüzde 5’ten fazla küçüldüğünü tespit etti. Bu küçülmenin sebebi halen bilinmezken bilim adamları araştırmalarına devam ediyor.

Uzmanlar uyardı: Obezite Covid-19 riskini 3 kat arttırıyor 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüse çare aranmaya devam ediyor. Virüsü inceleyen ABD’li bilim adamlarından yeni bir uyarı geldi. Bilin adamları obezitenin Covid-19’dan hastaneye kaldırılma riskini 3 kat arttırdığını açıkladı.