Türkiye Gazetesi

41 yaşındaki Bakiye Karacelep’in bir süre önce tesadüfen yaptırdığı radyolojik incelemeler sonucu göğsünde kitle tespit edilmişti. Talihsiz kadın biyopsi sonucunun çıktığı gün 6 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Bebek sahibi olmak için daha önce çeşitli tedaviler gören Karacelep, hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığı için hemen hastaneye yatırıldı. Vakit kaybetmeden tedavisine başlanan Karacelep'in, kadın hastalıkları ve doğum ile onkoloji hekimlerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından ameliyatına karar verildi. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından patoloji sonucu temiz çıkan Bakiye Karacelep, hem sağlığına hem de 17 yıllık özlemine kavuşacağı günü bekliyor.

NE HAMİLELİĞİM NE HASTALIĞIM AKLIMA BİLE GELMEZDİ

Göğsündeki kitleyi tesadüfen öğrendiğini belirten Karacelep, "Şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Biyopsi aldılar, 10 gün üzerine çıktı ve biyopsi sonucunun çıktığı gün 6 haftalık hamile olduğumu da öğrendim. Ona da şaşırdım. Ne hamileliğim ne hastalığım aklıma bile gelmezdi. Hiçbirine inanamadım" ifadesini kullandı.

Karacelep, 17 yıllık birlikteliklerinin mutluluğunu yaşayamadıklarını dile getirerek, "Bu kadar uğraşmamıza rağmen mutluluğu yaşayamadık. Ameliyat olmama rağmen çok şükür bir sıkıntım yok. Şu an 9 haftalık hamileyim, 'Bu gerçek mi?' diye inanamıyorum" diye konuştu.

"ANNEYİ İYİLEŞTİRMİŞ, BEBEĞİ DE KUCAĞINA VERMİŞ OLACAĞIZ”

Kitleden kurtulmak için operasyona karar verdiklerini aktaran Prof. Dr. Türkyılmaz ise tedaviyle ilgili şöyle konuştu:

"Dedik ki hızlı bir şekilde en azından kitleden kurtulalım. İlk üç ayı böylece atlatalım, ikinci üç ayda da kemoterapi veririz, doğuma ulaştıktan sonra da diğer tedavilerini yaparız. Bu ayın başında ilk aşamasını yaptık. Ameliyatı gerçekleşti. Bugün de patoloji sonucunu aldık. O da gayet iyi çıktı. Herhangi bir yerinde sıkıntı yok. İyi gidiyoruz. Sonuçta Bakiye hanımı iyileştirmiş, bebeğini de kucağına vermiş olacağız diye umuyoruz ve bunun için de gayret ediyoruz." dedi.

İstanbul'da sancısı tutan hamile kadın iş makinesiyle doğuma yetişti İstanbul'da karın etkili olduğu saatlerde yollar kapanınca, sancısı tutan hamile kadın iş makinesiyle doğuma yetiştirildi.

Sandığınızdan daha tehlikeli: Hamilelikte grip bebek ölümlerine neden olabilir Hamilelikte geçirilen gribin vücuttaki bazı etkileri dolayısıyla ilerleyen haftalarda erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi sonuçlara neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, anne adaylarına uyarılarda bulundu.