Türkiye Gazetesi

Covid-19 nedeniyle böbrekler de zarar görüyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, “Koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçiren hastalarda böbrek fonksiyonunda kalıcı azalma veya yeni ortaya çıkan protein kaçağı görülebilmektedir. Bu nedenle orta ve şiddetli Covid-19 enfeksiyonu sonrası kontrollerde böbrek fonksiyonuna ve idrar tetkikinde protein kaçağına mutlaka bakılmalıdır” uyarısında bulundu.

ARAŞTIRMALAR BÖBREKLERİN ETKİLENMESİNİN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRDIĞINI GÖSTERİYOR

Böbrek hastalığı mevcudiyetinin Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde ölüm riskini arttırdığına işaret eden Sezer, “Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı bir araştırmada Covid-19 nedeni ile hastaneye yatarak tedavi gören kronik böbrek hastalarında ölüm oranının yüzde 28,4, hemodiyaliz hastalarında yüzde 16,2 ve böbrek nakli hastalarında yüzde 11,1 olduğu saptanmıştır. Yoğun bakıma yatacak şiddette bir Covid-19 enfeksiyonu geçirirken yaklaşık yüzde 20-30 vakada akut böbrek yetmezliği gelişmektedir. Böbreklerin de etkilenmesi hastanın ölüm riskini daha da arttırmaktadır” dedi.

TÜRKİYE’DE HER 7 KİŞİDEN BİRİ BÖBREK HASTASI

Prof. Dr. Siren Sezer, Türkiye’de her 7 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu belirtti. Böbrek hastalığında genetik faktörlerin rolü olduğuna vurgu yapan Sezer, “Ailesinde hipertansiyon, şeker, böbrek hastalığı olan kişilerde böbrek rezervi düşük olabilir. Düşük doğum ağırlığı ile doğanlarda ve prematüre çocuklarda da ileri yaşta böbrek yetmezliği riski daha fazladır” ifadelerini kullandı. Sezer; tansiyon, şeker, kalp hastalığı tanısı olanların, 60 yaş üstü bireylerin, sık idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerin, böbrek taşı ve prostat büyümesi gibi ürolojik problemleri olanların, ailesinde böbrek hastalığı olanlar ile böbreğe zarar verecek ilaç kullanmış veya kullanmakta olanların aralıklarla böbrek fonksiyonunu kontrol ettirmesi gerektiğini vurguladı.

Yetersiz su tüketimi böbreklerde ciddi hasar oluşturan önemli etkenlerden biri. Bu nedenle bol bol su içmeliyiz.

YAŞLA BERABER RİSK ARTIYOR

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, böbrek hastalığının yaşla birlikte arttığına dikkat çekti. Böbrek fonksiyonunun 40 yaş itibarıyla yılda ortalama 1 ml/dakika düştüğünü belirten Sezer, “Ülkemizde kronik böbrek hastalığı 40 yaşından büyüklerde yüzde 8-10, 60 yaşın üstündekilerde yüzde 33, 70 yaşından büyüklerde yüzde 42 ve 80 yaşından büyüklerde yüzde 55 oranında görülmektedir. Dolayısıyla 60 yaşını aşan herkesin böbrek fonksiyonlarına baktırmalarını önermekteyiz” açıklamasında bulundu.

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN DİKKAT

Doğru yaşam tarzı ile böbrek hastalığı gelişimini önlemenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Sezer, önerilerini şöyle sıraladı:



“Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun. Bu konuda Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Tuzu azaltın, yeterli sıvı alın, işlenmiş gıdalardan ve asitli içeceklerden uzak durun. Hareketli bir yaşam tarzını benimseyin. Sigara içmeyin, ağrı kesici ilaçları kontrolsüz kullanmayın. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün. Eğer risk grubundaysanız böbrek fonksiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettirin.”

Dikkat, bu hatalar böbrekleri tüketiyor Günümüzde böbrek hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Öyle ki dünya genelinde 850 milyon kişinin çeşitli etkenler nedeniyle böbrek hastalığına yakalandıkları düşünülüyor. Ülkemizde ise her 6-7 erişkinden 1’i böbrek hastası. Peki, böbrek hastalıkları neden oluyor? Böbrekleri yoran hatalı alışkanlıklar neler?

Böbreklerin doğal ilacı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin Böbrekler, vücuttaki zehirli maddeleri temizleme görevi görüyor. Uzmanlar böbrek sağlığını korumak için bol bol su içmemiz gerektiğini her seferinde vurguluyor. Ancak böbrek sağlığı için bu yetmiyor, sağlıklı besinlere de soframızda yer vermemiz gerekiyor. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlamak için tüketilmesi gereken böbrek dostu besinleri Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı sıralıyor.