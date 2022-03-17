Türkiye Gazetesi

DSÖ, Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Sputnik V'nin değerlendirme sürecinin savaş nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan DSÖ aşı uzmanı Dr. Mariangela Simao, Sputnik V'nin acil durum kullanımının onaylanması konusunda karar vermek için DSÖ heyetinin 7 Mart'ta Rusya'ya ziyaret planladığını ancak mevcut durumun gerekli değerlendirme ve incelemeleri olumsuz etkilemesi nedeniyle bunu ertelediklerini belirtti.

YENİ TARİH KISA ZAMANDA BELİRLENECEK

Dr. Simao, "Değerlendirme ziyareti için yeni tarihin en kısa zamanda belirleneceğini" söyledi. DSÖ geçen yıl, Sputnik V aşısının acil durum kullanımını onaylama fikri üzerinde düşündüklerini açıklamıştı.

Acil durum kullanımının onaylanması durumunda Sputnik V, orta ve düşük gelirli ülkelere aşı tedarik edilmesini amaçlayan COVAX programına dahil edilecekti.

Meksika'dan Sputnik V hamlesi Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının test serisinin üretimine Meksika Biyolojik ve Reaktif Laboratuvarı’nda (BİRMEX) başlandığı bildirildi.

DSÖ’den Ukrayna’ya çağrı: Sızıntı olabilir, patojenleri yok edin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 16 gündür devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olası bir sızıntı ihtimaline karşı Ukrayna’yı uyararak ‘Laboratuvarlardaki patojenleri yok edin’ çağrısında bulundu. DSÖ, Ukrayna sağlık yetkililerine tehlikeli patojenlerin savaşta yayılma riskine karşı yok edilmesini tavsiye etti.