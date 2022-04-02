Türkiye Gazetesi

Dünya iki yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde. Dünya Sağlık Örgütü ise Covid-19 henüz son bulmamışken, sinek ve kene gibi canlılardan bulaşacak yeni bir hastalığın küresel bir salgın halini alabileceği konusunda uyarısını yaptı. Zika ve Deng humması gibi hastalıkların yeni pandemiye sebebiyet verebileceğini açıklayan uzmanlar “Zika virüsü gibi patojenler yayılabilir. Hastalıkların yayılabileceği bölgelerde 4 milyara yakın insan yaşıyor” şeklinde konuştu.

DSÖ Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi direktörü Dr. Sylvie Briand, “Koronavirüs salgınında iki yılı geride bıraktık ve bu tür etkili olaylara hazırlıksız olmanın neye mal olduğunu zor yollarla öğrendik” şeklinde konuştu.

“RİSKİN ARTTIĞINA DAİR BAZI İŞARETLER VAR”

Briand, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “2003 yılında SARS ile ve 2009’da ise influenza salgınıyla birlikte bu tür salgınların gelebileceğini görmüştük. Sıradaki pandeminin arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal. Ayrıca riskin arttığına dair bazı işaretler de var” dedi.

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan da bu konu hakkında konuştu. Ryan, bu hastalıkların araştırılması gerektiğini belirterek şöyle dedi: “Bu hastalıkların her biri ile ilgili takip etme, araştırma ve geliştirme alanlarında, farklı kazanımlar elde edildi. Elimizdeki gereçleri acilen tekrar değerlendirmemiz gerekiyor.”

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