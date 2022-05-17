Türkiye Gazetesi

“Koronavirüs salgını bitti, rahatladık” derken yeni problemler baş göstermeye devam ediyor. Avrupa’dan tedirgin eden bir haber geldi. Türkiye’de kene vakaları artış gösterirken İspanya’da “kör eden sinek” paniğe neden oldu.

“BÜYÜK BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLMAYA ÇOK YAKIN”

The Mirror'da yer alan haberi göre, İspanya’yı ziyaret eden tatilcilere, şişliklere neden olan karasinek ısırılmalarına karşı uyarı yapıldı. Sağlık yetkilileri, karasineğin “İspanya'da büyük bir halk sağlığı sorunu olmaya çok yakın” olduğunu söyledi. Öte yandan bazı kişilerin sinek ısırığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

GEÇİCİ KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİYOR

“Kör bırakan karasinek” olarak anılan bu sinekler, meydana getirdiği etki nedeniyle geçici körlüğe yol açabiliyor. Daha önce Afrika’da sinek tarafından ısırılan bazı insanların kör olduklarına dair raporların tutulduğu öne sürüldü.

6 KENT İÇİN KIRMIZI ALARM

Bu durumdan en çok etkilenen İspanyol kentleri ise Endülüs, Aragon, Katalonya, Madrid, Murcia ve Valensiya olarak sıralandı. Bu bölgelerden çok sayıda şikayet geldiği bildirildi.

VÜCUTTA CİDDİ YARALAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURUYOR

Uzmanlara göre karasinekler endişe veren enfeksiyonlara ve bazı durumlarda hastaneye yatmayı gerektiren alerjik reaksiyonlara da neden oluyor. Hatta vücutta yaralar da oluşturuyor. Öyle ki bu yaralar vücutta bir ay kadar kalabiliyor.

YETKİLİLER UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPTI

Öte yandan yetkililer karasinek ısırmasına maruz kalındığında yarayı kötüleştirip enfekte edeceğinden kaşımamak gerektiğinin altını çizdi. İnflamasyonu azaltmak için ise buz veya hafif kortikosteroid içeren merhemler uygulanmasını tavsiye etti. Farklı senaryolarda ise hastalığın kötüleşmemesi için derhal en yakın hastaneye veya sağlık merkezine gidilmesi önerildi.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

2020 yılında ‘Culicoides’ cinsi kan emici sineklerden bulaşan ve halk arasında 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever (BEF), Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayarak Adana ve birçok kentte görülmüştü. Uzmanlar kan emici sineklerin, insanlarda da körlüğe ve deri altı hastalıklara neden olduğunu söylemişti.

İspanya'da Covid aşısı tüpünden sivrisinek çıktı İspanya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Malaga aşı merkezinde, Covid aşı tüpünde sivrisinek olduğu tahmin edilen bir cisme rastlandı, bunun üzerine de 765 bine yakın Moderna aşısı geri çekildi.

Sivrisinekleri kendinize çağırıyor olabilirsiniz... Tene değil renge geliyorlar ABD'li araştırmacılar, sivrisineklerin genellikle kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırdığını tespit etti.