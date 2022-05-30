Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda, son günlerde dünyayı saran maymun çiçeği virüsüne dair açıklamalarda bulundu. Karatay, maymun çiçeği virüsünden korunmak için yapılması gerekenlerden bahsetti ve sağlığımızla ilgili vücuda olumsuz etki oluşturan uyarılar yapmayı ihmal etmedi.

İlk olarak İngiltere’de 7 Mayıs’ta tespit edilen maymun çiçeği virüsüne yönelik dünya alarmda. Tedirginlik artarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün şimdiye kadar 23 ülkede 257 kişiye bulaştığını bildirdi. Virüsten kaynaklı herhangi bir ölüm bildirilmezken, virüsün takibi genişledikçe vaka sayılarının endemik ve endemik olmayan ülkelerde artma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

KARATAY’DAN MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ İÇİN REÇETE

Maymun çiçeğine dair uzmanlar bilgilendirici açıklamalar yapmaya devam ederken bir yorum da Prof. Dr. Canan Karatay’dan geldi. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla ve verdiği tavsiyelerle gündeme gelen ünlü profesör, maymun çiçeği virüsü hakkında şunları söyledi:

“Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün ölümcül olmadığını söyledi. Virüse dair korkacak bir şey yok. Bağışıklık zırhınızı güçlendirin. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durun. D vitamini düzeyinize mutlaka baktırın, eksikliğiniz varsa takviye alın. Virüsten neden korkuyorsunuz ki? C vitamini, virüsleri öldürüyor. Virüslerden korkmayın. C vitamini yüksek doz virüsleri öldürür. İlaca gerek yok, virüsleri ilaçlar öldürmez. Virüsler asitli ortamları severler ve asitte çoğalırlar. Dolayısıyla vücudun asitli olmaması lazım. Alkali ortamda virüsler ölür, yaşamaz.”

Tıpta adı Monkeypox olarak bilinen, Türkçe’ye ise maymun çiçeği olarak çevrilen bir hastalıktır. Maymun çiçeği hastalığı yeni bir hastalık değildir, yaklaşık 1958-1959 yıllarında ilk defa maymunlarda görülen viral bir hastalıktır.

“VÜCUDUMUZU ALKALİ KILACAĞIZ”

Vücutta asit olmaması için de şeker ve tatlandırıcılardan mutlaka uzak durulması gerektiğini belirten Karatay, şu tavsiyeleri verdi:

“Vücudumuz alkali kılacağız. Mısır şurubu şekeri çok tehlikeli yani nişasta bazlı şeker. Bütün hazır tatlılarda maalesef var. Yaz geldi, dondurma da dahil, eğer mısır şurubundan üretiliyorsa tüketmeyeceğiz. Bir tatlı yediğiniz zaman boğazınızda yanma oluyorsa onda mısır şurubu şekeri vardır. Mısır şurubu şekeri en tehlikeli şekerlerden biridir. Şeker, vücudumuzdaki en güçlü kemikler olan dişleri çürütür. Dişleri çürüten şeker diğer organları da çürütür. Meyvelerden alınan şeker olan früktoz da tehlikeli. O nedenle meyve de yemek sağlıklı değil.”

Ünlü profesör yine ezber bozdu: Ağzınıza bile sürmeyin! İşte Canan Karatay’ın yasak listesi Profesör Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla ve verdiği tavsiyelerle gündeme gelen ünlü profesör, bu kez kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için yasaklı yiyecek ve içecekleri tek tek sıraladı.

Canan Karatay tek tek sıraladı: Sağlığı bozan 10 yasaklı besini hayatınızdan çıkarın İki yılı aşkın süredir medyada görünmeyen Prof. Dr. Canan Karatay’ın yeni kitabı Karatay Sözü kısa süre önce çıktı ve çok satanlar listesine girdi. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla ve verdiği tavsiyelerle gündeme gelen ünlü profesör, bu kez yasaklı yiyeceklerin listesini sıraladı. Karatay’a göre bu 10 besin sağlığı bozuyor.

Canan Karatay işin sırrını paylaştı: Söylediklerini yapan hastalık nedir bilmiyor 2019 yılında hayatımıza giren koronavirüs ile birlikte sağlıklı beslenme ve bağışıklığı güçlü tutmanın önemi daha da arttı. Sağlıkla ilgili yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözler çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay, hasta olmamanın sırrını paylaştı. İşte ünlü profesörden altın değerinde tavsiyeler…