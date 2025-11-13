Sağlık Bakanlığı, obeziteyle mücadelede yeni bir dönem başlattı.

Esma Altın ANKARA - Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle obezite merkezleri yeniden yapılandırıldı. Yeni düzenlemeyle obezite tedavisi süreçlerinde; cerrahi dışı programların güçlendirilmesi, klinik başarı göstergelerinin izlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Obezite tedavisinde hastaların öncelikle hayat tarzı düzenlenecek, beslenme alışkanlıkları değiştirilecek. Gerekirse psikolojik ve davranışsal destek verilerek medikal tedavi alması sağlanacak. Cerrahi tedavi ise klinik olarak gerekli görülen durumlarda yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek. Obezite ünitelerinde multidisipliner yapı da mecburi hâle getirildi. Her ünitede sorumlu tabip, koordinatör, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşire bulundurulması zorunlu olacak.

Obezite cerrahisi uygulamaları yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi”ne sahip genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Yönetmelik ile bu kapsama çocuk cerrahisi uzmanları da eklendi.

Obezite cerrahisi belgesini alabilmek için ise en az 15 obezite cerrahisi vaka deneyimi, Sağlık Bakanlığınca tanımlanan eğitimlerin tamamlanması ve “Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu” tarafından değerlendirilme gibi şartların aranması gerekecek. Her hastaya özel dosya oluşturulacak ve bilgiler elektronik kayıt ortamında saklanacak. Öte yandan, faaliyet izni bulunmadan hizmet veren obezite üniteleri ve obezite cerrahisi uygulama ünitelerine 250 bin liradan az olmamak kaydıyla idari para cezası verilecek.

SEVDA KILIÇ

