Çekirdeklerini 10 dakika kaynatıp için! Geçmeyen ağrıyı bile dindiriyor

Salatalarda, çorbalarda, tatlılarda… Neredeyse tüm yemekleri lezzetlendirmek için kullandığımız limonun meğer tüm faydası çekirdeklerinde saklıymış. Yararlarını öğrenenler çöpe attığına bin pişman oluyor.

Mutfaklarda sıkça kullandığımız limon tam bir C vitamini deposu. Suyu ve kabukları sıkça kullanılıyor ancak çekirdekleri birçok kişi tarafından çöpe atılıyor. Oysa bu şahane sebzenin çekirdekleri bize bilmediğimiz yararlar sunuyor.

-Bağışıklık güçlendirici: Çoğu zaman çöp olarak gördüğümüz limon çekirdekleri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Öyle ki güçlü antioksidanlar içeren bu şahane tohumlar antioksidan özelliğiyle yaşlanmaya karşı koyuyor. İçerdikleri vitamin sayesinde bağışıklığı tıpkı bir kalkan gibi hastalıklardan koruyor.

- Cilt için önemli: Limonun çekirdekleri düzenli kullanıldığında cilt için harika çözümler sunuyor. Cildin daha parlak ve genç görünmesini sağlıyor.

- Ağrıyı dindiriyor: Şiddetli baş ağrısı problemleri yaşandığında çoğu ağrı kesiciden işe yarar bir fayda sağlıyor. Limonun çekirdekleri çiğnendiğinde ya da ezip kaynatılarak tüketildiğinde ağrı sorunlarının üstesinden geliyor.

- İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi ediyor: Limon çekirdekleri idrar yolu enfeksiyonu için doğal tedavi sunuyor. Yapılan araştırmalar da bu tür narenciye tohumlarının idrar yolu enfeksiyonuna neden olan Escherichia coli isimli bakterinin önlenmesine yardımcı olan anti-bakteriyel bir maddeye sahip olduğunu gösteriyor.

- Şişkinliği azaltıyor: Limon tohumları çoğu insanda sıkça yaşanan şişkinlik problemini azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağların yakılmasını sağlıyor.

LİMON ÇEKİRDEKLERİNDEN NASIL FAYDALANMALI?

Kenara biriktirdiğiniz bir avuç kadar limon çekirdeğini demleyip çay gibi tüketebilirsiniz. Bu çay içerdiği salisilik asit sayesinde doğal ağrı kesici görevi görüyor. Sade içmekten hoşlanmayanlar limon çekirdekleriyle hazırlanan çaya bal ekleyebilir. Öte yandan limon çekirdeklerini yutmanın mideye zarar verebileceği unutulmamalıdır. Midede öğütülmeyen bu çekirdekleri dışarıya atılamadığı için apandiste dolup ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.