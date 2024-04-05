Çörek otunu aç karnına yutun! Etkisi büyük, yaygın görülen hastalıktan eser bırakmıyor

Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasında yer alan çörek otu; salatalarda, hamur işlerinde ve yemeklerde kullanılıyor. Yüzyıllardır şifa niyetine kullanılan bu minik tohumu aç karnına tüketmek ise faydasını katlıyor. İşte aç karnına yutulan çörek otunun yararları…

Eski zamanlardan beri tıpta kullanılan bu küçük tohum halk arasında ‘siyah kimyon’ adıyla da bilinir. Aç karnına çörek otu yutmak birçok fayda sağlar. Fosfor, bakır, çinko mineralleri içerir, aynı zamanda B1, B2, B6 vitaminlerini barındırır. Çörek otunun tarihi yüzyıllar öncesine dayanır. Bu asırlık bitki, alternatif tıp alanında da kullanılır.

ÇÖREK OTU YUTMAK NE İŞE YARIYOR?

Aç karnına çörek otu yutmanın faydalarından bazıları şöyle sıralanabilir:

Aç karnına yutulan çörek otu kolesterolü düşürücü etki gösterir.

Halk arasında ‘saman nezlesi’ adıyla bilinen alerjik rinit için doğal tedavi sunar ve alerji semptomlarını hafifletir.

KOAH hastaları için akciğerleri iyileştirici etki gösterir. Aynı zamanda enfeksiyonlara neden olan bakterilerin önüne geçer.

Aç karnına çörek otu yutmak karaciğer hasarlarından karşı korur.

Sindirim problemlerini minimuma indirir ve mide ülserinin önüne geçer.

Eklem ağrılarını azaltır. Romatizma ve iltihaplı hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Aç karnına yutulan çörek otu aynı zamanda cilt sorunlarını da giderir. İltihaplanmayı azaltır, sivilce gibi sorunların önünü keser.

Yemeklerden önce tüketildiğinde zayıflatıcı etkisi bulunur.

ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR?

Çörek otunu aç karnına yutabileceğiniz gibi yemeklere serpebilirsiniz. Salatalarda, çorbalarda, hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Çörek otunu diğer faydalı baharatlarla birleştirerek karışımlar oluşturabilirsiniz. Çörek otunun tohumlarını kaynar suya ekleyip çayını hazırlayabilirsiniz. Çörek otu yağı da yaygın olarak bulunur. Aktardan alabileceğiniz bu yağı saç ve cilt bakımınız için değerlendirebilirsiniz.

Not: Bu içerik genel bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için kullanmadan önce uzmana başvurmanızda fayda var.