Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Sağlık > Çörek otunu aç karnına yutun! Etkisi büyük, yaygın görülen hastalıktan eser bırakmıyor

Çörek otunu aç karnına yutun! Etkisi büyük, yaygın görülen hastalıktan eser bırakmıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çörek otunu aç karnına yutun! Etkisi büyük, yaygın görülen hastalıktan eser bırakmıyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk mutfağının vazgeçilmez baharatları arasında yer alan çörek otu; salatalarda, hamur işlerinde ve yemeklerde kullanılıyor. Yüzyıllardır şifa niyetine kullanılan bu minik tohumu aç karnına tüketmek ise faydasını katlıyor. İşte aç karnına yutulan çörek otunun yararları…

Eski zamanlardan beri tıpta kullanılan bu küçük tohum halk arasında ‘siyah kimyon’ adıyla da bilinir. Aç karnına çörek otu yutmak birçok fayda sağlar. Fosfor, bakır, çinko mineralleri içerir, aynı zamanda B1, B2, B6 vitaminlerini barındırır. Çörek otunun tarihi yüzyıllar öncesine dayanır. Bu asırlık bitki, alternatif tıp alanında da kullanılır. 

Çörek otunu aç karnına yutun! Etkisi büyük, yaygın görülen hastalıktan eser bırakmıyor - 1. Resim

ÇÖREK OTU YUTMAK NE İŞE YARIYOR?

Aç karnına çörek otu yutmanın faydalarından bazıları şöyle sıralanabilir:  

Aç karnına yutulan çörek otu kolesterolü düşürücü etki gösterir. 

Halk arasında ‘saman nezlesi’ adıyla bilinen alerjik rinit için doğal tedavi sunar ve alerji semptomlarını hafifletir. 

KOAH hastaları için akciğerleri iyileştirici etki gösterir. Aynı zamanda enfeksiyonlara neden olan bakterilerin önüne geçer. 

Aç karnına çörek otu yutmak karaciğer hasarlarından karşı korur. 

Sindirim problemlerini minimuma indirir ve mide ülserinin önüne geçer. 

Eklem ağrılarını azaltır. Romatizma ve iltihaplı hastalıkların tedavisinde etkilidir. 

Aç karnına yutulan çörek otu aynı zamanda cilt sorunlarını da giderir. İltihaplanmayı azaltır, sivilce gibi sorunların önünü keser. 

Yemeklerden önce tüketildiğinde zayıflatıcı etkisi bulunur. 

Çörek otunu aç karnına yutun! Etkisi büyük, yaygın görülen hastalıktan eser bırakmıyor - 2. Resim

ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR?

Çörek otunu aç karnına yutabileceğiniz gibi yemeklere serpebilirsiniz. Salatalarda, çorbalarda, hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Çörek otunu diğer faydalı baharatlarla birleştirerek karışımlar oluşturabilirsiniz. Çörek otunun tohumlarını kaynar suya ekleyip çayını hazırlayabilirsiniz. Çörek otu yağı da yaygın olarak bulunur. Aktardan alabileceğiniz bu yağı saç ve cilt bakımınız için değerlendirebilirsiniz.

Not: Bu içerik genel bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için kullanmadan önce uzmana başvurmanızda fayda var.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hayatı ve biyografisiRamazan'ın 27. günü (6 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her yıl 14 bin bebekte görülüyor! Çocuğunuz oyun oynarken çabuk yoruluyorsa… - SağlıkHer yıl 14 bin bebekte görülüyor! Çocuğunuz oyun oynarken çabuk yoruluyorsa…Aileler dikkat! Evdeki tehlike çocukları hasta ediyor - SağlıkAileler dikkat! Evdeki tehlike çocukları hasta ediyorUzmanlar uyarıyor! Estetik cerrahı sosyal medyadan seçmeyin - SağlıkEstetik cerrahı sosyal medyadan seçmeyinBayram kâbus olmasın! Tatil yolu için hayat kurtaran tavsiyeler - SağlıkTatil yolu için hayat kurtaran tavsiyelerGençlerde kansere yakalanma oranı 2 katı arttı - SağlıkGençlerde kansere yakalanma oranı 2 katı arttıKafası omurgasından kopmasın diye yıllarca sırt üstü yattı! Tıp tarihine geçen ameliyat hayatını değiştirdi - SağlıkTıp tarihine geçen ameliyatla ilk kez yürüdü
Sonraki Haber Yükleniyor...