Covid sonrası yeni salgın tehdidi kapıda! Uzman isim tedirgin eden sözlere tarih verdi

Covid-19 salgını ile sarsılan dünya yeni salgın tehdidiyle karşı karşıya... İngiltere'de bulunan King's College London'da bulaşıcı hastalıklar üzerine klinik öğretim görevlisi Dr. Nathalie MacDermott, tedirgin eden sözlerle uyarıda bulundu. MacDermott, "Tetikte kalmalıyız, hazırlıklı olmalıyız ve yeniden fedakarlık yapmaya hazır olmalıyız." diyerek salgın için tarih verdi.

Covid-19 karantinasının üzerinden dört yıl geçmesinin ardından dünya yeni bir salgın ile karşı karşıya... Uzman isim Dr. Nathalie MacDermott, yeni salgın için tarih verdi.

İngiltere'de bulunan King's College London'da bulaşıcı hastalıklar üzerine klinik öğretim görevlisi Dr. Nathalie MacDermott, Sky News'e konuştu.

ÇOK ZOR OLACAK AMA YENİ SALGIN KAPIDA

MacDermott, "Covid-19’un insanlar için çok zor olduğunu biliyorum. Normale dönebileceğimize inanmak istiyoruz ve bunu tamamen anlıyorum. Fakat bir sonraki salgın kapıda - iki yıl da olabilir, 20 yıl da olabilir, daha uzun da olabilir - ama gardımızı düşürmeyi göze alamayız.” ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

MacDermott yaptığı açıklamada, "Tetikte kalmalıyız, hazırlıklı olmalıyız ve yeniden fedakarlık yapmaya hazır olmalıyız." dedi.

Dr. Nathalie MacDermott

SALGINA YOL AÇACAK HAYVAN

Dr. MacDermott ayrıca iklim krizinin bir sonraki salgının potansiyel nedeni olduğuna dikkat çekerek "Dünyada sıcaklıklar arttıkça İngiltere dahil birçok ülke tehlikeli sivrisineklerin yaşamasının mümkün olduğu bir bölge haline gelecek" dedi.