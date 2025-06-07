Covid’de yeni salgın kapıda! Son derece ölümcül varyant

Çin’de, yarasalarda görülen yeni koronavirüs, insan hücrelerine bağlandı. Uzmanlar “Yeni bir pandeminin eşiğindeyiz” diye uyardı.

Dünyayı iki yıl eve hapseden ve yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan Covid-19 ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı.

Yarasalarda görülen yeni bir korona virüs, laboratuvar deneylerinde insan hücrelerine bağlanma potansiyeli gösterdi. Uzmanlar, bir dizi mutasyon geçiren virüsteki bu yeni mutasyonun gerçekleşmesi durumunda dünya yeni bir pandeminin eşiğine gelebilir uyarısında bulunuyor.

Amerikalı araştırmacılar, yeni “HKU5-CoV-2” virüsünün, insanlarda enfeksiyona ve salgınlara yol açabilecek seviyeye ulaşmasına yalnızca “küçük bir mutasyon” uzaklıkta olduğunu söylüyor. Endişeleri artıran bir diğer unsur ise, bu patojenin MERS virüsüne genetik olarak oldukça yakın olması.

MERS, enfekte ettiği kişilerin üçte birinin hayatını kaybetmesine yol açan son derece ölümcül bir virüs. Tartışmaları körükleyen bir başka detay ise, HKU5’in ilk olarak, Covid-19’un da çıkış noktası olduğu öne sürülen Çin’deki bir laboratuvarda belgelenmiş olması.