‘Dağ muzu’ olarak biliniyor! Tam bir karaciğer dostu, şeker hastalığına da doğal çare

Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olan ve tam bir şifa deposu olarak anılan, ‘Doğu'nun muzu’ veya ‘dağ muzu’ diye bilinen 'ışkın' Elazığ’da tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 150 liradan satılan sebze faydalarıyla şaşırtıyor.

Elazığ’ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen 'ışkın', 150 liradan satılmaya başlandı.

Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve Doğu'nun muzu olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

ELAZIĞ, BİNGÖL, TUNCELİ’DE BOLCA VAR

Türkiye’de özellikle Elazığ’ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

2 AY TEZGAHTA, İLGİ BÜYÜK

Dağ muzu olarak bilinen ışkının Elazığ çevresinden geldiğini belirten satıcı Fuat Nazik, "Alacakaya ve Guleman çevresinden geliyor, biz de burada satışını gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da burada satmamıza izin veriyor. Batıda özellikle Alanya’da muz çıkar, bizim burada ise muz budur. Doğu’da ışkın olarak geçer. Elazığ’a en son Tunceli’nin Ovacık ilçesinden gelir. Oranın ışkını en güzelidir. Şeker hastalığı, astım hastalığı ve bağırsak hastası olanlar bunu yediği zaman Allah’ın izniyle şifasını bulurlar. Vatandaşların çok büyük bir ilgisi var. Geçen sene ışkın olmamıştı fakat bu yıl çok fazla var. Işkın 2 ay boyunca var, ondan sonra bitiyor. Daha arasan da bulamazsın. Bu sene 150 liradan satılıyor" dedi.