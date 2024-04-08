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Haberler > Sağlık > Dilinde kıllar çıktı ve birdenbire siyaha döndü! Nedeni duyanları şoke etti

Dilinde kıllar çıktı ve birdenbire siyaha döndü! Nedeni duyanları şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: Daily Mail
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Dilinde kıllar çıktı ve birdenbire siyaha döndü! Nedeni duyanları şoke etti

Sağlık Haberleri  / Daily Mail

Kanser hastası bir kadının dili, antibiyotiğe karşı nadir görülen bir reaksiyon nedeniyle siyah ve kıllı bir hal aldı.

60'lı yaşlarında adı açıklanmayan Japon hasta, kemoterapinin yan etkilerine karşı koymak için bir ilaç kullanıyordu. Ancak antibiyotiğin ağızdaki bakteri seviyesini değiştirmesinden kaynaklı dili siyaha döndü.

Doktorlar kadının dilinin fotoğraflarını British Medical Journal Case Reports'ta paylaştı. Kadının yüzünün grileştiği de dikkatlerden kaçmadı. 

Uzmanlar suçlunun ‘minosiklin’ adlı bir antibiyotik olduğunu ortaya çıkardı.

Japonya'nın güneyindeki Fukuoka Üniversitesi doktorları tarafından hazırlanan vaka raporunda olayın tarihi açıklanmadı.

DİLİNDE KILLAR ÇIKTI

14 ay önce kemoterapiye başlayan kadın, rektum kanseriyle mücadele ediyordu.

Aldığı ilacın yan etkisiyle dilinde kıllar çıktı ve cildinde lezyonlar oluştu. 

Endişe verici görünse de uzmanlar kadının durumunun geçici ve zararsız olduğunu belirtti. Ayrıca tütün ve tahriş edici ağız gargaralarının bunu tetikleyebileceği bildirildi.

Doktorlar kadına kullandığı ilacı bıraktırıp başka bir antibiyotik yazdı. Sağlık görevlileri, altı hafta sonraki kontrol randevusunda hastanın yüz pigmentasyonunun ve dilinin 'belirgin şekilde iyileştiğini' söyledi.

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Daily Mail
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