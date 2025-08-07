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Durun ve açlığınızın kaynağını keşfedin! Gerçek açlık yavaş yavaş gelir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Durun ve açlığınızın kaynağını keşfedin! Gerçek açlık yavaş yavaş gelir
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dr. Ayça Kaya, hem olumlu hem de olumsuz duyguların yeme davranışını tetikleyebileceğini belirterek, "Gerçek açlık yavaş gelişir, duygusal açlık bir anda gelir." uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Olumlu duyguların da olumsuz duygular kadar yeme davranışını tetikleyeceğini söyleyen Dr. Ayça Kaya, ‘Bir şey yemeden önce durun, düşünün ve şu soruların cevaplarını arayın’ tavsiyesinde bulundu:

En severek yediğiniz yiyecekler neler?: Duygusal açlık durumunda insanlar genelde taze sebze ve meyve gibi sağlıklı yiyecekler yemek istemezler. Bunun yerine şekerli, yüksek kalorili veya işlenmiş ürünler tüketmeye yönelirler.  Obeziteye sebep olan da işte bu yüksek kalorili yiyeceklerdir.

Son yemeğin üzerinden kaç saat geçti?: Gerçek açlığın olabilmesi için son yediğiniz yemeğin üzerinden 4-5 saat geçmesi gerekir. Yeni yemek yediğiniz hâlde hâlâ bir şeyler yemek istiyorsanız yaşadığınız durum duygusal açlıktır.

Mutsuz olduğunuzda buzdolabına mı gidiyorsunuz?: “Bu yemeği gerçekten aç olduğum için mi istiyorum, yoksa canım mı sıkıldı?” diye kendinize sorun. Olumlu duyguyu artırmak, olumsuz duyguyu bastırmak için yemek yemeniz duygusal açlık yaşadığınızı gösterir.

Aklınızda hep yemek mi var?: Gerçek açlık yavaş gelişir, duygusal açlık bir anda gelir. Fiziksel açlığın erken belirtileri midede hafif açlık sancısı, midede boşluk hissi ve mide gurultusudur. Duygusal açlıkta bu belirtiler olmasa da aklınızda hep bir şeyler yemek vardır.

Durun ve açlığınızın kaynağını keşfedin! Gerçek açlık yavaş yavaş gelir - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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