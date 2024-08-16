Duymayan kalmasın: Bu belirtiler maymun çiçeği habercisi! Halsizlik, ateş, baş ağrısı yaşıyorsanız…

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu; üç günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısının maymun çiçeği virüsünün habercisi olabileceğini belirtti. Sürecin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Dumlu, maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gerekenleri tek tek söyledi.

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Üç günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısı maymun çiçeği virüsünün habercisi olabilir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rıdvan Dumlu, hastalığın belirtilerini, bulaşma ve korunma yöntemlerini anlattı, yapılması gerekenleri açıkladı.

KULUÇKA SÜRESİ ORTALAMA 14 GÜN

Hastalığın genel olarak temas yoluyla bulaştığının altını çizen Dumlu şu bilgileri aktardı:

-Maymun çiçeği virüsü, hastayla direkt temas yoluyla, hastanın kıyafetleriyle temas halinde ya da cansız yüzeylere temasta bulaşabiliyor. Hastalık genellikle 5 ila 21 günlük kuluçka süresine sahip.

-Ortalama olarak 14 gün diye kabul edebiliriz. Bunun sonunda 1 ila 3 günlük ateş, lenf bezlerinde şişkinlik, halsizlik ve baş ağrısının da yer aldığı dönem bulunuyor.

-Bu süre geçtikten sonra 2 ila 4 hafta süren döküntü dönemi başlıyor. Daha sonra bu lezyonlar kabuklanarak hasta iyileşme sürecine geçiyor.

-Genellikle kendiliğinden iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak bu hastalığın da ağır seyrettiği risk gurupları bulunuyor. Özellikle bağışıklık sorunu yaşayan kişilerde süreç ağır seyredebiliyor. Bu hasta grupları da genel olarak antiviral tedavi yöntemiyle tedavi edilmektedir.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Maymun çiçeği virüsünden korunma yöntemlerini anlatan Dumlu, “Hastalığın temasla bulaştığını bildiğimiz için temastan kaçınmalıyız. Yoğun ve kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ellerimizi yıkayamadığımız durumlarda ise alkol bazlı dezenfektanlarla ellerimizi temizlemeliyiz. Yine, hastalığın bulgularını bilmek ve bu bulgulardan şüphelendiğimiz takdirde mutlaka tanı yapılması için kontrollerimizi yaptırmalıyız” şeklinde konuştu.