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Haberler > Sağlık > Erkeklerde tehlike büyük! Sinsice ilerliyor, tedavi edilmezse vücuda yayılıyor

Erkeklerde tehlike büyük! Sinsice ilerliyor, tedavi edilmezse vücuda yayılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erkeklerde tehlike büyük! Sinsice ilerliyor, tedavi edilmezse vücuda yayılıyor

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Prostat kanserinin çok kötü bir kanser türü olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Dr. İsrafil Ağaoğlu, erken tedavinin önemine dikkat çekti. Tedavide gecikildiğinde beyne ve kemiklere yayılabileceğine dikkat çekti.

Üroloji Uzmanı Dr. İsrafil Ağaoğlu, prostat kanserinin belirtileri, tanı ve tedavisi hakkında önemli bilgiler aktardı. 

SİNSİ İLERLEYEN BİR HASTALIK

Dr. Ağaoğlu, prostat kanserinin vücutta çok sinsi ilerleyen bir hastalık türü olduğunu, normalde 45-50 yaşından sonra erkeklerde büyümeye başlayan bir organ olduğunu söyledi. Bazen adenom dokusu olarak kanser olmayan normal doku olarak büyüdüğünü ifade eden Dr. Ağaoğlu, bazen de kanser olarak çok nadir olsa da büyüdüğünü dile getirdi.

ELLE MUAYANE İLE TESPİT EDİLİYOR

"Yüzde 5 veya yüzde 10 oranında kanser olarak büyür ve bu da hayatı tehdit altına alabilir" diyen Dr. Ağaoğlu, onun için mutlaka 45-50 yaşından sonra her erkeğin üroloji doktoruna en az yılda bir kez muayene olması gerektiğini vurguladı.

Basit bir elle muayene, basit bir kan tahlili ile bu tespitin edilebileceğini aktaran Dr. Ağaoğlu, "Şüphelenildiğinde prostattan parça alınıp tanı konulabilir ve gerekli tedavi yapılabilir. Prostat kanseri, ilaç tedavisi olduğu gibi ameliyat ile de yapılabilir. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle artık robotlarla yapılıyor. Prostat kanseri ameliyatını artık ileri merkezli İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlere sevk etmeden Mardin’de kendi hastanemizde yapabileceğimizin kanaatine vardık. En son olarak da birkaç gün önce çok daha ağır vaka olan ve prostatın çevre dokularına kadar bulaşan tümörlü dokuları çıkarıp tertemiz hale getirdik. Hasta, 2 gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldu" dedi.

ZAMANINDA TEDAVİ EDİLMEZSE…

Erken tedavi edilmediğinde hastalığın ölümle sonuçlanacağına dikkat çeken Dr. Ağaoğlu, "Prostat kanseri çok çok kötü bir kanser türüdür. Zamanında tedavi edilmezse, tespit edilmezse ve atlanırsa akciğer, beyin ve kemiklere sıçrayabilecek kanserdir, En nihayetinde ölümcül bir kanserdir" ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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