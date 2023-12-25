25 Aralık 2023 12:47 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 12:51

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, bazı hastaların oyuncu Angelina Jolie’ye benzemek için kapısını çaldığını belirtti. Beklentileri yüksek kişilerle karşılaştıklarını aktaran Akbaş, hangi hastalara estetik operasyon yapılıp yapılmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi.

BAZI HASTALIKLAR ESTETİĞE ENGEL

Estetik ameliyat olmak için genel sağlık durumunun iyi olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akbaş, “Estetik ameliyat için cerrahlara müracaat eden her hastaya plastik cerrahlar estetik ameliyat yapmazlar. Bir insanın estetik ameliyat olabilmesi için bazı ön şartları vardır. Bunlardan bir tanesi ameliyat için gerekli sağlık şartlarına sahip olabilmektir. Bir hasta yüz gerdirme ameliyatı olmak isteyebilir. Göğüs küçültme ameliyatı olmak isteyebilir. O hastanın ameliyata engel bir sağlık durumu söz konusu ise ileri derecede şeker hastalığı, ileri derecede kalp hastalığı gibi ameliyat sürecini ve sonrasını olumsuz yönde etkileyecek bir hastalığı varsa o hastaya estetik ameliyat önerilmez. Bizim için öncelik olan sağlıktır. Genel sağlık durumu iyi olsun ki o hastaya estetik ameliyat düşünülebilir. Aksi takdirde ameliyat artı bir yük verilerek o hastanın genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Kalp hastalıkları, şeker hastalıkları, tansiyon hastalıkları veya kanama hastalıkları gibi hastalıklar genel anestezinin önüne bir engel teşkil ediyorsa asla estetik ameliyat yapılmaz.”

ANGELİNA JOLIE GİBİ OLMAK İSTİYORLAR

Gerçekçi olmayan isteklerle kendilerine gelen kişileri de geri çevirdiklerini aktaran Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizlere başvuran insanlarda yapmadığımız durumlardan bir tanesi ise gerçekçi olmayan beklentileridir. Aşırı mükemmeliyetçilikleridir. Örneğin hasta geliyor, ‘hocam ben Angelina Jolie gibi olmak istiyorum, hatta ondan daha güzel olmak istiyorum’ gibi gerçekçi olmayan, beklentileri hayali olan hastalara kadın ya da erkek fark etmez hastalara asla estetik operasyon yapılmaz. Beklentinin mutlaka kabul edilebilir sınırlar içerisinde olması lazımdır. Aşırı hayali kurguları olan, ütopik beklentisi içerisinde olan insanlara estetik yapılmasını biz plastik cerrahlar olarak önermeyiz. Bunun dışında tabii kısmi sınırlamaların olduğu durumlar olabilir. Doktorun ve hasta ortak vardığı sonuçlar değerlendirebilir. Ortaya çıkabilecek en ufak olumsuzlukta, sınırlılıkta, bir eksiklikte o hasta eskisinden daha da mutsuz olacaktır.”