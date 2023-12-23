Yaşlanmayı durduran süper karışım! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tarifini verdi: Kaşık kaşık yiyin

23 Aralık 2023 13:54 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 13:57

Beslenme konusundaki verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yoğurdun faydalarından bahsetti ve iyi yaş almak isteyenlere özel bir karışım tarifi verdi.

YAĞLI YOĞURT MU YAĞSIZ YOĞURT MU DAHA FAYDALI?

Bilinenin aksine yağlı yoğurtların daha yararlı olduğunu aktaran Dr. Müftüoğlu, şöyle konuştu:

“Yağsız yoğurt daha faydalı sanılıyorken, bugün artık süt ürünlerinin tamamında tam yağlı olanlar tercih ediliyor çünkü süt ürünlerinin içinden yağı alırken konjuge linoleik asit dediğimiz CLA maddesini de çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa bu yağ eriten bir yağ asidi. Dolayısıyla ne zamanki süt ürünlerindeki yağ asidi yüzde 1’in altına düşürüldü, obezite daha çok patladı. Bu söylerken kaymaklı yoğurt veya sütün kaymağını yiyin demiyoruz çünkü orada da kolesterol yüksekliği olanlar için problem çıkıyor. Ancak kolesterolü yüksek olmayanlar için problem olmaz. Kolesterol probleminiz, kalp damar hastalığı sıkıntınız ya da genetik bir hastalığınız varsa kaymaktan uzak durun.

Yoğurt muazzam bir protein deposu. Kaliteli, emilebilir ve güçlü bir kalsiyum kaynağı. 1 bardak yoğurtta 250-300 mg. civarı kalsiyum bulunuyor. Yoğurt dünya mutfağına bizim kazandırdığımız birkaç gıdadan biri.”

EV YOĞURDU MU MARKET YOĞURDU MU?

İçindeki katkı maddelerinden dolayı market yoğurtlarını önermeyen Müftüoğlu, “Tartışmaya gerek yok tabii ki ev yoğurdu. Çünkü market yoğurdu UHT tekniğiyle hazırlanıyor ve içinde çok miktarda olmasını istemediğimiz maddeler eklendiği için ev yoğurdu daha iyi. Artık yoğurt makineleri de var, onlar da yoğurdunuzu hazırlayabilirsiniz” dedi.

YAŞLANMAYI DURDURAN YOĞURTLU KÜR

“İyi yaş almak ve kronik hastalıklara bağlı kötü sonuçlardan korunmak istiyorsanız bu karışımdan mutlaka faydalanın” diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, harika bir karışım de tarifi verdi. Müftüoğlu, yoğurtlu karışımın detaylarını ve nasıl yapılacağını şöyle açıkladı:

“İçinde zerdeçal var. Zerdeçal dünyanın bilinen en güçlü iltihap gidericisi, en etkili inflamasyon karşıtı besinlerden biri, aynı zamanda antioksidan kaynağı. Kan şekeri dengelenmesinde tarçın kadar olmasa da işe yarıyor.

İkinci olarak içinde tarçın yer alıyor. Tarçının ciddi bir antioksidan olduğunu unutmayın.

Üçüncü olarak içinde 1 çay kaşığı kadar öğütülmüş üzüm çekirdeği var. Üzüm çekirdeği bolca olağanüstü güçlü antioksidanlar barındırıyor.

Karışımın diğer oyuncusu ise keten tohumu. Omega-3’ün en zengin kaynağı.

Bunların emilebilmesi için karışımın içine 1-2 çay kaşığı kadar soğuk sıkım zeytinyağı ilave etmek gerekiyor.

Tüm bu malzemeleri kolayca tüketmek ve yine emilimini artırmak için yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz. Dilerseniz içine salatalık da ilave edebilirsiniz. Aynı karışımı daha güçlü antioksidan havuzu haline getirmek için kekik, nane ve fesleğen ekleyerek zenginleştirebilirsiniz. Bu tarz karışımlarla evinizi bir eczane haline getirerek iyi yaşlanmanın yollarını bulmanız her zaman mümkün.”