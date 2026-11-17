Türk Hematoloji Derneği Yapay Zekâ Alt Komitesi’nin hayata geçirdiği yerli programlar, özellikle kronik lösemide teşhis ve hastalığın gidişatı konusunda yol gösteriyor. Programlar dünya kongrelerinde ilgi görüyor.

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Tıp dünyasında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, kan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde de çığır açan adımlar atılıyor. Antalya’da düzenlenen 52. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde konuştuğumuz Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap, yapay zekânın hastalıklı hücrelerin sınıflandırılmasında, görüntüleme yöntemlerinde ve tedavi kararlarının şekillenmesinde aktif olarak eğitilip tıbbın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Türk Hematoloji Derneğinin bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Alt Komitesi ile yerli projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehtap, “Özellikle PNH ve kronik miyeloid lösemi gibi kritik hastalıklarda teşhis algoritmaları ve hastalık seyrini öngörecek programlar üzerine odaklandık. Geliştirilen bu çalışmalar uluslararası düzeyde de başarıya ulaşıyor. Projelerimiz Amerikan Hematoloji Kongresi’nde kabul görerek tıp dünyasından takdir topladı” dedi.

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Yapay zekânın yalnızca teşhis ve takipte değil, yeni nesil ilaçların geliştirilmesinde de kritik bir rol üstlendiğini aktaran Prof. Dr. Mehtap, “in silico” olarak adlandırılan yöntemlerle ilaçların üç boyutlu yapılarının bilgisayar ortamında simüle edilerek denendiğini belirtti. Bu teknolojinin biyolojik süreçleri hızlandırarak yeni tedavilerin keşfinde hekimlere güçlü bir destek sunduğunu ifade etti.

“SON KARAR HEKİMİNDİR”

Hastalık süreçlerinin anlık değişimler gösterebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Özgür Mehtap, son kararın, hastayı bire bir gözlemleyen ve tedaviyi yöneten hekime ait olmaya devam edeceğini belirtti.

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