Her 100 erkekten birinin problemine 7 dakikada tedavi! Diyalize götüren hastalığa ameliyatsız çözüm

Erkeklerde idrar kanalında oluşan ve hayatı zindan eden tıkanıklıklar, yeni geliştirilen bir tedavi yöntemiyle cerrahi olmayan endoskopik yöntemle açılıyor. Kanser tedavisinde kullanılan bir ilacın özel bir aletle enjekte edildiği tedavide tekrarlayan tıkanıklıkların önüne geçiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yaklaşık her yüz erkekten birinde görülen ve idrar yapmakta zorlanma, idrarı tam boşaltamama, idrar yapma sırasında ağrı veya yanma hissi oluşması gibi belirtilerle hayatı zindan eden üretra darlığının tedavisindeki gelişmeler, yıllardır bu problemle yaşayanlar için bir umut ışığı oldu. Vücutta herhangi bir kesi oluşturmadan 7 dakikada gerçekleştirilen günübirlik operasyon sayesinde idrar kanalındaki tıkanıklık tedavi ediliyor.

GEÇİRİLMİŞ OPERASYONLAR SEBEP OLABİLİR

Üretra darlığı denilen idrar kanalındaki darlıkların sebebinin çoğunlukla bilinmediğini; ancak nadir de olsa travma, enfeksiyonlar ve geçirilmiş cerrahi operasyonların buna yol açtığını söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Acar “Günümüzde özellikle prostat ameliyatları çok sık yapılıyor. Bunun yanında idrar yolu ameliyatları, taş ameliyatları büyük oranda idrar deliğinden girilip, üretra (mesaneden çıkışa kadar olan idrar yolu) kullanılarak endoskopik yöntemle yapılıyor. İdrar torbasının devamı olan üretra, çok hassas bir doku olduğu için zaman zaman bu işlemlere reaksiyon veriyor ve idrar kanalında daralmalar meydana geliyor. Normalde çapı 8-10 mm olan üretranın bir noktasında, sanki kum saatinin boğumu gibi 1-2 mm’ye kadar incelmesi sonucunda hastanın idrar yapmasında tıkanıklık hissi ve zorlanma durumu ortaya çıkıyor” diye anlattı.

ÇOĞUNLUKLA PROSTAT PROBLEMİYLE KARIŞIYOR

Prostat hastalıkları ile karıştırıldığı için geç teşhis edilen üretra darlığının zamanında tedavi edilmediğinde, böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık problemlerine bile sebep olabildiğine işaret eden Prof. Dr. Acar, “Dikkatli yapıldığında ve ince alet kullanıldığında endoskopik (idrar deliğinden girilerek yapılan) operasyonlar sonrasında üretra darlığı riski çok düşüyor. Ancak her şeye rağmen darlık gelişme riski yüzde 1-2’dir. Binlerce ameliyat yapıldığı düşünüldüğünde bu sorun çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor” dedi.

TEKRARLAYAN DARLIKLAR ENGELLENEBİLİYOR

Tekrarlayan üretra darlığının tedavisinde yeni geliştirilen bir yöntemin, bu problemi yaşayan hastalar için önemli bir gelişme olduğunu aktaran Prof. Dr. Oğuz Acar, “Bu bölgede oluşan darlığı idrar yolundan girerek açıyoruz. Ancak bu da bir travma oluşturduğu için, iyileşirken o bölgenin yeniden tıkanmasına sebep oluyor. Böylece tekrarlayan ameliyatlar yapılıyordu. Oysa şimdi yeni geliştirilen yöntemle 5 yıl içinde daralma yüzde 73 oranında engellenebiliyor” dedi.

KALP ANJİYOSUNA BENZER BİR YÖNTEM

Optilume adı verilen yeni tedavinin, kalp anjiyosuna benzediğini aktaran Prof. Dr. Acar, “Anjiyoda kalp damarındaki tıkanıklığı nasıl balonla açıp tıkanmasını engellemek için ilaç veriyorsak, burada da benzer bir işlem yapılıyor. Ancak anjiyoda olduğu gibi ciltte herhangi bir kesi yapmıyoruz. İdrar kanalından girip açılan yere bitkisel kökenli ve o bölgedeki daralmayı engelleyen, zaman zaman kanser tedavisinde de kullanılan bir ilacı yüzeysel olarak uyguluyoruz. Bu ilaç orada fazladan hücre gelişimini; dolayısıyla bölgenin daralmasını dörtte üç oranında engelliyor. Genel anestezi gerektirmeden de yapılabilen bu işlem sonucunda hasta aynı gün taburcu olabiliyor” diye konuştu.