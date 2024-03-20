İftardan sonra Türk kahvesiyle beraber yiyin! Etkisine inanamayacaksınız

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 17:16 - Güncelleme: 20 Mart 2024 17:19 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

İftardan sonra içilen Türk kahvesinin yanında bir adet hurma tüketmek inanılmaz fayda sağlıyor. Öyle ki hem bağırsak sağlığına yönelik muhteşem yararlar sunuyor, hem de vücuda enerji de veriyor.