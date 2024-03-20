İftardan sonra Türk kahvesiyle beraber yiyin! Etkisine inanamayacaksınız
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
İftardan sonra içilen Türk kahvesinin yanında bir adet hurma tüketmek inanılmaz fayda sağlıyor. Öyle ki hem bağırsak sağlığına yönelik muhteşem yararlar sunuyor, hem de vücuda enerji de veriyor.
Hurma, besin değerleri açısından son derece yüksek. Ramazan ayında sofralarda sıklıkla tüketilen gıda Türk kahvesiyle beraber yendiğinde faydasını iki katına çıkarıyor.
Gün boyunca tutulan orucun ardından yemek hızlı yendiğinde kan şekeri bir anda yükselebiliyor. İşte tam da bu noktada Türk kahvesinin yanında yenilen 1-2 adet hurma harika sonuçlar doğuruyor. Hurma ile kahveyi beraber tüketmek bağırsak sağlığına iyi geliyor.
- Türk kahvesi ve hurma beraber yendiğinde gün içinde açlıktan dolayı kaybedilen enerji geri kazanılıyor. Yoğun lif yapısına sahip bu meyve kabızlığın giderilmesine yardımcı oluyor.
- Beraber yenilen bu ikili kan şekerini dengede tutuyor.
- Hem Türk kahvesi hem de hurma antioksidanlar bakımından zengin. Bu yönüyle vücutta oluşan iltihabın azalmasını sağlıyor.
- Bu ikili vücuttan toksinlerin atılmasını sağlıyor ve vücudu serbest radikallerden koruyor. Aynı zamanda kolesterolü düzenleyerek kalp sağlığını koruyor.
- Öte yandan düzenli tüketildiğinde kilo kontrolü sağlıyor, ramazanda kilo alımının da önüne geçiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi