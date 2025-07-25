İmplant yaptırırken kabusu yaşadı! Vida soluk borusuna kaçtı, tehlikeyi ucuz atlattı

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan F.T. isimli hasta, bir diş kliniğinde implant tedavisi gördüğü sırada kabusu yaşadı. İmplant vidasının yanlışlıkla soluk borusuna kaçması sonucu büyük bir tehlike atlatan hasta ileri tetkik ve müdahale için başka bir hastaneye sevk edildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir diş kliniğinde implant tedavisi gören F.T. isimli hastanın, işlem sırasında implant vidası soluk borusuna kaçtı. Göğüs Cerrahisi uzmanları Dr. Sadullah Aksoy ve Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva tarafından hastaya bronkoskopi işlemi uygulandı.

FELAKETİ KIL PAYI ATLATTI

Sol akciğerin üst lobunda saplanmış şekilde tespit edilen vida, vidalı yapısı ve bulunduğu konum nedeniyle güçlükle yerinden oynatılabildi. Yapılan uzun ve titiz müdahale sonrası vida yerinden çıkarılamasa da hasta bir süre sonra geçirdiği öksürükle birlikte implant vidasını midesine gönderdi. Vida, daha sonra doğal yollarla vücuttan atıldı.

ÖNCE YERİNDEN OYNATILDI

Konuya ilişkin konuşan Göğüs Cerrahi Op. Dr. Sadullah Aksoy, bir diş merkezinde diş tedavisi sırasında hastanın çenesine yerleştirilen implantın vida kısmının işlem esnasında yanlışlıkla aspire edildiğini belirtti. İlk olarak hastanenin ek hizmet binasında çekilen tomografi sonucunda, vidanın sol akciğerin hava yollarının yaklaşık dördüncü dalına kadar ilerlediği tespit edildiğini ifade eden Op. Dr. Aksoy, "Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde tarafımıza ulaşıldığında, hastanın Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilmesini istedik. Burada acil bronkoskopi planı yapılarak hasta kabul edildi. Hasta geldiğinde genel durumu iyiydi; solunumunu tamamen engelleyen bir bronş tıkanıklığı söz konusu değildi. Aynı gün hastamızı hazırladık. Bronkoskopi sırasında, implant vidasının sol üst lobun anterior segment bronşuna saplanmış pozisyonda olduğunu gördük. Üroloji bölümünde taş çıkarma işlemlerinde kullanılan cihazla müdahale ettik. İlk denemede implant tamamen çıkarılamadı ancak yerinden oynatılabildi. Bunun üzerine bir süre bekleyip hastayı yeniden bronkoskopi için hazırlamaya başladık. İşlem yaklaşık 3,5-4 saat sürdü ve saat 18.30 civarında hasta işlemden çıkarıldı" dedi.

ÖKSÜRÜK SONRASI AKCİĞERDEN ÇIKTI

Daha sonra hasta için yeniden bronkoskopi planladıklarını ancak bu süreçte hasta şiddetli bir öksürük geçirdiğini anlatan Aksoy, "Şiddetli öksürük sonrası yapılan kontrol akciğer filminde implant vidası görünmedi. Bunun üzerine toraks ve batın BT (bilgisayarlı tomografi) görüntülemesi istedik. Sonuçlarda implantın akciğerden çıktığı ve vücutta herhangi bir yerde bulunmadığı tespit edildi" diye konuştu.

"İYİLEŞME SÜRECİ SORUNSUZ TAMAMLANDI"

Göğüs Cerrahi Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ise merkezde ilk kez böylesi bir vakayla karşılaştıklarını ifade ederek, "Vidanın dişe özel ve vidalı yapıda olması, ayrıca bronşların küçük dallarına saplanması nedeniyle çıkarma işlemi beklenenden uzun sürdü. Ancak hasta takiplerinde herhangi bir komplikasyona rastlanmadı ve iyileşme süreci sorunsuz tamamlandı" şeklinde konuştu.