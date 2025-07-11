Yaşlı kadın evinin önünde kabusu yaşadı! Havaya fırlattı, üzerinden geçti: Dehşet anları kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 11:49 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 12:08 - Güncelleme:

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6 Temmuz’da Hindistan’In Sambhal kentinde başıboş bir inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı. Dehşete düşüren olay, güvenlik kamerasına anbean yansırken, yaşlı kadının vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi.

Korku dolu anlar, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Sambhal kentinde yaşandı. 6 Temmuz günü evinin önünde oturan yaşlı bir kadın, yoldan geçen başıboş ineğin saldırısına uğradı. HAVAYA FIRLATIP YERE DÜŞÜRDÜ Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği görüntülerde, ineğin kadına şiddetle çarptığı, ardından havaya fırlatıp yere düşürdüğü görülüyor. Başıboş hayvan, kısa bir süre içinde yerdeki kadının üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. AĞIR YARALANDI Yaşadığı kabusun ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kolunda kırıklar olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve halk güvenliğini sağlamak adına daha sıkı önlemler alınacağını duyurdu. İlgili Haber Pakistan'da baba dehşeti! Öz kızına ateş etti: Sebebi ise kan dondurdu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı