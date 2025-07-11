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Yaşlı kadın evinin önünde kabusu yaşadı! Havaya fırlattı, üzerinden geçti: Dehşet anları kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hindistan, Kadın, Yaşlı, Yaralanma, Kırık, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Temmuz’da Hindistan’In Sambhal kentinde başıboş bir inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı. Dehşete düşüren olay, güvenlik kamerasına anbean yansırken, yaşlı kadının vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi. 

Korku dolu anlar, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Sambhal kentinde yaşandı. 6 Temmuz günü evinin önünde oturan yaşlı bir kadın, yoldan geçen başıboş ineğin saldırısına uğradı.

Yaşlı kadın evinin önünde kabusu yaşadı! Havaya fırlattı, üzerinden geçti: Dehşet anları kamerada - 1. Resim

HAVAYA FIRLATIP YERE DÜŞÜRDÜ

Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği görüntülerde, ineğin kadına şiddetle çarptığı, ardından havaya fırlatıp yere düşürdüğü görülüyor. Başıboş hayvan, kısa bir süre içinde yerdeki kadının üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. 

Yaşlı kadın evinin önünde kabusu yaşadı! Havaya fırlattı, üzerinden geçti: Dehşet anları kamerada - 2. Resim

AĞIR YARALANDI

Yaşadığı kabusun ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının  kolunda kırıklar olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve halk güvenliğini sağlamak adına daha sıkı önlemler alınacağını duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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