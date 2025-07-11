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Pakistan'da baba dehşeti! Öz kızına ateş etti: Sebebi ise kan dondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pakistan&#039;da baba dehşeti! Öz kızına ateş etti: Sebebi ise kan dondurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pakistan'da bir baba, video paylaşım sitesi olan TikTok'u silmeyi reddetmesi üzerine kızını vurarak öldürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında katil baba tutuklandı.

Kan donduran olay, Pakistan'ın Rawalpindi  kentinde yaşandı. Pakistan polisinin açıklamasına göre bir baba, 16 yaşındaki kızını TikTok hesabını silmemesi üzerine öldürdü. Polis sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kızın babası, TikTok hesabını silmesini istemiş. Reddetmesi üzerine kızı 'namusu için' öldürmüş." dedi.

Pakistan'da baba dehşeti! Öz kızına ateş etti: Sebebi ise kan dondurdu - 1. Resim

Edinilen bilgilere göre, mağdurun ailesi başlangıçta cinayeti intihar olarak göstermeye çalıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında katil baba tutuklandı. 

BU İLK DEĞİL

Pakistan'da oldukça popüler olan bir uygulama olan TikTok yüzünden geçtiğimiz ay da yüz binlerce takipçisi olan 17 yaşındaki bir TikTok fenomeni evinde öldürüldü. Sana Yousaf, TikTok başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında bir milyondan fazla takipçiye ulaşmıştı. TikTok'ta en sevdiği kafelerin, cilt bakım ürünlerinin ve geleneksel kıyafetlerinin videolarını paylaşıyordu.

Kadınların dörtte birinden azının resmi ekonomiye katılabildiği Pakistan’da bu uygulamayı kullanan kadınlar takipçilerin yanı sıra gelir de elde edebiliyor.

Öte yandan, Mobil Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 2025 Raporu’na göre, Pakistan’da akıllı telefonu olan kadınların oranı sadece yüzde 30 iken erkekler arasında bu oran yüzde 58 seviyesinde.  Ülkedeki telekomünikasyon makamları ise 'ahlaksız davranışları' bahane ederek zaman zaman uygulamaya engel getiriyor ya da erişim engeli tehdidinde bulunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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