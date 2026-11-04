Karın bölgesindeki şişlik hayatını değiştirdi! Kızı annesini ölümün kıyısından döndürdü

"BİLİNÇ KAYBINA UĞRADIM"

Hasibe İlhan, hastalığının dördüncü yılında tedaviye cevap vermemesi üzerine karaciğer nakli kararı alındığını söyledi. Hastalık sürecinde karın bölgesinde ciddi sıvı birikmesi nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini anlatan İlhan, "Karnımda en az 10 litre, 15 litre sıvıyla dolaşıyordum ve bu beni gerçekten zorluyordu. Organ nakline kadar olan süreçte hocalarımın verdiği ilaçlar vardı, onları kullandık. Nakil kararı verildiği zaman ciddi bir potasyum yüksekliği yaşadım. Amonyağım yükselmişti. Bilinç kaybına uğradım. Ciddi bir bilinç kaybı oldu" dedi.

“ÖĞRENDİĞİM AN YIKILDIM”

Hastalık aşamasında iki çocuğunun da yurt dışında olduğunu aktaran İlhan, bir kez hastaneye çağrılmasına rağmen organın durumu daha acil olan başka bir hastaya verildiğini kaydetti. Yaşadığı olay sonrası çok üzüldüğünü aktaran İlhan, şöyle devam etti:

"Bunu öğrendiğim an gerçekten yıkıldım, çok üzüldüm. Ardından yaklaşık 6-7 ay daha kadavradan organ nakli bekledim. Bu süreçte hayatını kaybeden bazı kişilerin organlarının beden bütünlüğü bozulmasın düşüncesiyle bağışlanmadığını gördüm. Oysa organları bağışlanabilecek çok sayıda kişi olduğunu düşünüyordum."