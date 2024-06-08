Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kilosu 175 bin TL’den satılıyor! Karaciğeri yeniliyor, yaprakları doğal antibiyotik

Kilosu 175 bin TL’den satılıyor! Karaciğeri yeniliyor, yaprakları doğal antibiyotik

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği, sağlığa faydaları ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu 5 bin Euro (yaklaşık 175 bin) olan bu şifalı bitki, bal ile karıştırıldığında karaciğeri yeniliyor. Üreticisi, yurt dışından çok fazla talep alıyor.

Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. 

KARACİĞERİ YENİLEMEYE YARDIMCI

Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip. 

Kilosu 175 bin TL’den satılıyor! Karaciğeri yeniliyor, yaprakları doğal antibiyotik - 1. Resim

SAĞLIK SORUNLARINA ŞİFA KAYNAĞI

Ürünlerinin uluslararası alandaki talebinin yüksek olduğunu vurgulayan akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, özellikle yurt dışındaki müşterilerin sağlıklarını önemsediklerini belirtiyor. Akzambak poleni özellikle organik boya yapımında tercih edilirken, yaprakları da çeşitli sağlık sorunlarına şifa kaynağı olmasıyla biliniyor. Tokat'ın değerli çiçeği akzambak, hem ekonomiye katkı sağlayarak bölge ekonomisine canlılık kazandırıyor hem de sağlık açısından önemli bir kaynak olarak yerel ve uluslararası pazarda talep görüyor.

Kilosu 175 bin TL’den satılıyor! Karaciğeri yeniliyor, yaprakları doğal antibiyotik - 2. Resim

TALEP ÇOK, KİLOSU 5 BİN EURO

“Çayını Almanya, Hollanda ve Fransa’ya polenini ise Zürih’e gönderiyoruz” Yurt dışından polen ve yapraklarına talebin fazla olduğunu söyleyen akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir şunları söyledi:

“Çiçeğini topluyoruz. Ortasındaki polenleri de makas yardımıyla alıyoruz. Şu gördüğünüz polendir başka bir kaba koyuyoruz. Çiçekleri başka bir kaba koyuyoruz. Polenleri daha sonra elek yardımıyla eliyoruz ve kurutmaya bırakıyoruz. Poleni boya yapımında kullanılmaktadır. Bal ile karıştırılıp yenildiğinde karaciğerin yenilenmesini sağlıyor. Topladığımızı çiçeklerin yapraklarından çayı meydana geliyor. Her sabah ve akşam içilmelidir. Baş ağrısı, sinüzit ve nefes darlıklarına iyi geliyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talebimiz var. Genellikle yurt dışından talep oluyor. Yurt dışındakiler sağlıklarını çok düşünüyorlar. Polenimiz organik boya yapımında kullanılmaktadır. Kilosu 5 bin Euro civarındadır. Çayımızı ise yurt dışına 2 bin 500 Euro civarında gönderiyoruz. Çayımızı Adana başta olmak üzere yurt dışında Almanya, Hollanda ve Fransa gibi yüksek verim olan yerlere gönderiyoruz. Polenini Zurih’e organik boya fabrikasına gönderiyoruz.”

Kilosu 175 bin TL’den satılıyor! Karaciğeri yeniliyor, yaprakları doğal antibiyotik - 3. Resim

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 10 dönümlük ormanlık alan yangında küle döndüYouTube'un yeni tasarımı yayınlandı! Şimdilik sadece premium kullanıcıları yararlanabiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karaciğer yağlanması, yorgunluk ve kilo kaybı yapıyor! Erken teşhis iyileşme süreci için önemli - SağlıkYorgunluk ve kilo kaybı yapıyor! Erken teşhis için...Online randevu sistemi başarılı! Vatandaşa günlük 50 bin yeni kapasite açılıyor - Sağlık'Online randevu' başarılı! 50 bin yeni kapasite açıldıReçeteye yazılan iki ilaçtan biri o... Antibiyotik direnci alarm veriyor! - SağlıkAntibiyotik direnci alarm veriyorYaz aylarında gıda hijyenine dikkat! Gıda zehirlenmesinden yılda 420 bin kişi ölüyor... - SağlıkYaz aylarında gıda hijyenine dikkat!Kontrol edilemeyen tansiyonu olan hasta sağlığına kavuştu - SağlıkKontrol edilemeyen tansiyonu olan hasta sağlığına kavuştuYaz aylarında baharatlı yiyecekler mideyi vuruyor, aman uzak durun - SağlıkYaz aylarında baharatlı yiyecekler mideyi vuruyor, aman uzak durun
Sonraki Haber Yükleniyor...