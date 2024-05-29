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Haberler > Sağlık > Küçük yaşta yer fıstığı tüketmek ileriki dönemde alerjiye karşı koruyor

Küçük yaşta yer fıstığı tüketmek ileriki dönemde alerjiye karşı koruyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Küçük yaşta yer fıstığı tüketmek ileriki dönemde alerjiye karşı koruyor
Yer Fıstığı, Haber

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeni yapılan bir çalışmanın sonuçları şaşırttı. Araştırma, 4 ila 6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocukların, tüketmeyen çocuklara kıyasla yer fıstığına alerji geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdi.

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklukta yer fıstığının beslenme düzenine eklenmesinin ileri yaşlarda alerji geliştirmeyle ilişkisi incelendi.

497 ÇOCUK İNCELENDİ

497 çocukla yapılan araştırmada, 4 ila 6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocuklarla, söz konusu dönemde tüketmeyenler 13 yaşına kadar takip edilerek kıyaslandı.

Erken yaşta fıstık tüketiminden kaçınan gruptaki 246 katılımcının 38'inde fıstık alerjisi görüldü.

YALNIZCA 11’İNDE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan bebeklikten itibaren yer fıstığı tüketen diğer gruptaki 251 katılımcının yalnızca 11'inde yer fıstığı alerjisi tespit edildi.

Araştırmacılardan Gideon Lack, yer fıstığına erken yaşta maruz kalmanın alerjiye karşı uzun vadeli koruma sağladığına dair kanıtların net olduğunu söyledi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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