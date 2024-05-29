Küçük yaşta yer fıstığı tüketmek ileriki dönemde alerjiye karşı koruyor

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Mayıs 2024 17:16 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 17:17 - Güncelleme:

Yer Fıstığı, Haber

Sağlık Haberleri / Anadolu Ajansı

Yeni yapılan bir çalışmanın sonuçları şaşırttı. Araştırma, 4 ila 6 aydan 5 yaşına kadar yer fıstığı tüketen çocukların, tüketmeyen çocuklara kıyasla yer fıstığına alerji geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdi.