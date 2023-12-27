Mide bulantısını anında kesiyor! Badem tanesi kadar yutmak yeterli

27 Aralık 2023 12:55 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:58

Tropik ve yarı tropik iklimlerde yetişen zencefil kullanımı Hindistan ve Çin'de daha yüksek olmasına rağmen tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor. Isı ve neme bol miktarda ihtiyaç duyan zencefil, ülkemizde ise Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilerek tedavide alternatif olarak tüketicilerin kullanımına sunuluyor.

BULANTI VE MİDE SORUNLARINA ÇÖZÜM

Kış aylarında genelde soğuk algınlığı için kullanılan zencefilin toz halinde tüketilmesini belirten Aromaterapi Uzmanı Abdusselam Olgun, bu şahane bitkinin faydalarıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Zencefilin birden fazla faydası var. Şu anda soğuk algınlığı için kullanılıyor. Bunun yanı sıra astım, bronşit, nefes darlığı gibi problemlerde de kullanılabiliyor. Ama en fazla faydasının görüldüğü rahatsızlıklar bulantı ve mide sorunlarıdır” dedi.

KANSER HASTALIKLARINI TEDAVİ EDİCİ ETKİSİ VAR

Kanser tedavisinde de hekim kontrolünde zencefilin kullanılabileceğine vurgu yapan Olgun, “Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre zencefil, kanser hastalıklarını dahi tedavi edilebiliyor. Meme kanseri, pankreas kanseri, bununla birlikte akciğer kanseri gibi hastalıklar zencefille tedavi edilebilir. Tabii ki bunlar hekim kontrolünde olmalıdır. Çünkü kanser tedavilerinde doktorun vermiş olduğu ilaçlarla birlikte etkileşime geçilmemesi için uzman kontrolünde kullanılmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AÇ KARNINA ÇİĞNEYİN

“Mide ağrısı ve bulantısı olan özellikle gebeler bir badem tanesi kadar taze zencefil tüketebilirler” diye konuşan Olgun, şunları kaydetti:

“Sabah aç karna çiğneyip yutulabilir. Aynı şekilde yolcular da badem tanesi büyüklüğünde çiğneyip yutabilir. Böylelikle bulantı ortadan kalkmış olur. Zencefilin tozu ayrı, kökü ayrı, taze olanı ayrı kullanılır. Genel olarak mide ve bağırsak rahatsızlığı olanlara taze zencefili öneriyoruz. Soğuk algınlığı şikayetindeyse zencefil tozunu ve kökünü öneriyoruz. Zencefil kökü kaynatılarak, tozu ise bal, pekmez veya süte karıştırılıp içilirse daha faydalı olur.”