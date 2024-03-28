Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Sağlık > Quick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek

Quick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Quick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu&#039;na tam destek

Sağlık Haberleri

Quick Sigorta, sağlık alanındaki önemli araştırmaları ve bilimsel etkinlikleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Nörodejeneratif Hastalıklar Derneği'nin düzenlediği Üçüncü Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na sponsorluk sağlayarak, bilimsel gelişmelere ve bilgi paylaşımına katkıda bulundu.

Quick Sigorta'nın sponsorluğunu üstlendiği sempozyum, 9-10 Mart 2024 tarihlerinde Quick Tower'da gerçekleşti. Ana tema olarak nöroinflamasyonun ele alındığı etkinlik, dünyaca ve Türkiye'de önde gelen nörodejeneratif hastalıklar araştırmacılarını bir araya getirdi. Katılımcılar, nöroloji, psikiyatri, radyoloji, fizyoloji, farmakoloji, psikoloji alanlarında uzmanlaşmış genç araştırmacılar ve klinisyenler ile sinirbilim master ve doktora öğrencilerinden oluştu.

Quick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek - 1. Resim

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI İLE DESTEKLENEN EĞİTİM MİSYONU

Sempozyumun amacı, temel bilimsel gelişmeleri aktarmanın yanı sıra bu gelişmelerin klinik uygulamalara olan etkilerini tartışmak oldu. İki gün boyunca süren etkinlikte, nörodejeneratif hastalıkların son klinik gelişmeleri ve tedavi yaklaşımları da masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, etkinlik hakkında şunları belirtti: "Eğitimlerinin farklı aşamalarında olan birçok uzman ve öğrenci bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı ile eğitimlerine destek olmak diğer bir amacımız. Quick Sigorta'ya ve Quick Tower ile de bu önemli toplantıya ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ederiz"

Quick Sigorta’dan, Nörodejeneratif Hastalıklar Sempozyumu'na tam destek - 2. Resim

BİLİMİN IŞIĞINDA BİR GELECEK İÇİN…

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın önemli rolüne vurgu yaparak şunları söyledi: "Quick Sigorta, sağlık alanında ihtiyaca özel ürünlere odaklanmanın yanı sıra önemli araştırmalara destek verme konusunda da hassasiyet gösteriyor. Nörodejeneratif Hastalıklar Derneği'nin faaliyetleri de bu kapsamda Quick Sigorta'nın radarına giriyor. Biz de hem ev sahipliği hem de sponsorluk anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bilimin ışığında bir gelecek için üstümüze düşen tüm vazifelere de hazırız."

 

Düzenleyen:  - Sağlık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 haftadan uzun süren öksürük tehlikeli! ‘Bu alarmı ciddiye almak gerek’ - Sağlık8 haftadan uzun süren öksürük tehlikeli! ‘Bu alarmı ciddiye almak gerek’Uzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktı - SağlıkUzun ve büyük burunlu olmanın nedeni ortaya çıktıHouston Türkiye’yi işaret etti! 83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar - Sağlık83 yaşındaki kalp hastasının ameliyatını dünyada yapamadılar50 yaş altında kanser alarmı! 30 yılda yüzde 79 arttı - Sağlık50 yaş altında kanser alarmı!Kahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan... - SağlıkKahve, bağırsak kanserine iyi geliyor, günde 5 fincan...Çamaşırları balkonda kurutanlar dikkat! Fark etmeden giysilere yapışıyor, tehlike büyük - SağlıkÇamaşırları balkonda kurutanlar dikkat! Fark etmeden giysilere yapışıyor, tehlike büyükKakule ramazanın üç temel sağlık problemini çözüyor - SağlıkKakule ramazanın üç temel sağlık problemini çözüyorKilosu işine engel olunca 54 kilo verdi, hayatı değişti! Şimdi gören tanıyamıyor - SağlıkKilosu işine engel olunca 54 kilo verdi, hayatı değişti! Şimdi gören tanıyamıyorİstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Sağlıkta deprem afet planı hazır - Sağlıkİstanbul’un sağlıkta deprem afet planı hazırSağlık Bakanlığı, 2023 hedeflerini tutturdu! 6,5 milyon kişiye gezici sağlık hizmeti sunuldu - Sağlık6,5 milyon kişiye gezici sağlık hizmeti sunuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...