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Serinlemek isterken hasta olmayın! Musluk suyundan buz yapmayın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serinlemek isterken hasta olmayın! Musluk suyundan buz yapmayın

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için buzu tercih edenler aman dikkat! Uzmanlar uyardı musluk suyundan yapılan buzlar hastalığı beraberinde getiriyor...

Sağlıklı bayram beslenmesinde, dışarıda yiyip içecekler için de öneriler var. Sıcak günlerde soğuk içeceklere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı ve kapalı şişelerdeki sular tercih edilmeli. Musluk suyu ve musluk suyundan yapılmış buz içeren içeceklerden uzak durulmalı. Ambalajı olmayan yiyecekler hijyen bakımından güvenilir olmadığı için tercih edilmemeli. Deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveler, soslar ve salatalar gibi riskli olabilecek yiyeceklerden mümkün olduğunca kaçınılmalı” uyarısında bulundu

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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