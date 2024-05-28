Şişlik ve ağrıyla belirti veriyor, ilerlediğinde bağırsağa zarar veriyor

Kasık fıtığının zamanında tedavi edilmediği durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Bora Makal, “Fıtık çoğunlukla o bölgede şişlik ve ağrı ile ortaya çıksa da bazen fıtık boğularak içine giren bağırsak beslenmesini bozup bağırsakta çürümeye yol açabilir” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Bora Makal, kasık fıtığı hakkında açıklamalarda bulundu; kasık fıtığının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler paylaştı.

Kasık fıtığının tanımını yapan Doç. Dr. Makal, “Fıtık genel olarak karın duvarındaki bir yırtıktan karın içi organların karın dışına çıkması demektir. Bu kasık bölgesinde olduğunda adı kasık fıtığı olur. Doğuştan ya da sonradan ağır yük kaldırma, aşırı egzersiz gibi durumlar da karın duvarını aşırı zorlamaya bağlı oluşabilir” diye konuştu.

“ŞİŞLİK VE AĞRI GÖRÜLEBİLİR”

Kasık fıtığının belirtilerine değinen Doç. Dr. Makal, “Belirtileri kasık bölgesinde ağrı ve şişliktir. Özellikle karın içi basıncı artıran egzersiz ağır kaldırma gibi durumlarda bu şikâyetler belirginleşir. Ancak bazen bu bölgede ani şiddetli bir ağrı, ciltte kızarıklık, morarma gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Bu durumda fıtık boğulmasından bahsedilir. Fıtık boğulması ise acil ameliyat gerektiren bir durumdur” dedi.

TANI NASIL KONUR?

Teşhis sürecinden bahseden Doç. Dr. Makal, “Tanı çoğunlukla muayene ve radyolojik görüntülemeyle konulur. İlk yapılması gereken tetkik ultrasonografidir. Bazen fıtığın net görülemediği durumlarda MR ya da tomografiden faydalanılabilir” şeklinde konuştu.

BAĞIRSAĞA ZARAR VERİRSE ACİL MÜDAHALE ŞART

Kasık fıtığında oluşabilecek riskleri aktaran Doç. Dr. Makal, “Fıtık çoğunlukla o bölgede şişlik ve ağrı ile ortaya çıksa da bazen fıtık boğulabilir ve içine giren bağırsak beslenmesini bozup bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu sebeple ilk 4-6 saatte müdahale çok önemlidir. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekir” dedi.

KESİN TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavi seçeneklerini anlatan Doç. Dr. Makal, şu bilgileri paylaştı:

“Kasık fıtığının kesin tedavisi ameliyattır. Kasık bağı gibi dışarıdan kullanılan metotlar tedavi değildir. Sadece şikâyetleri azaltır, ameliyatta yırtık olan doku onarılır ve mutlaka yama serilir. Ameliyat kapalı (laparoskopik) ya da açık yöntemle yapılabilir Kapalı ameliyat daha küçük kesi ile yapıldığı için hasta daha az ağrı hisseder ve daha çabuk günlük hayata döner. Kapalı ameliyatta çok küçük 3 adet kesi ile bir kamera yardımıyla fıtık alanına ulaşılır. Hasta mutlaka genel anestezi almalıdır ancak açık ameliyatta daha büyük bir kesi yapılır. Burada genel anestezi alması şart değildir. Spinal anestezi yani belden uyuşturma ile ameliyat yapılabilir. Her iki ameliyatta da yama sermek şarttır. Yamasız fıtık ameliyatı olmaz.”